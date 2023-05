Para este 4 de mayo se espera que la empresa Altos Hornos de México reciba una fuerte inyección de capital para reactivar la producción de acero, así lo hicieron saber fuentes allegadas a la empresa al titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la región centro, Eugenio Williamson.

El empresario, reveló en entrevista con VANGUARDIA que se anticipó que serían un aproximado de 150 millones de dólares y se espera y esto sea una realidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Por fin! AHMSA ya tiene luz; CFE reinstala suministro por orden de un juez

“Al parecer mañana (jueves) tenían programado que iban a llegar una buena cantidad, por aquí estaba diciendo que eran como 150 millones, a mi me habían dicho que mañana llegaba algo de dinero”.

El que la empresa acerera haya logrado la reconexión de la energía eléctrica es un punto positivo, afirmó el representante de los constructores, sin embargo, aún falta por que se reconecte el servicio de gas natural que también fue cortado por Petróleos Mexicanos ante un adeudo millonario que tenía la empresa, insumos, entre otras cosas que requieren gran inversión.

“Faltaría el gas, faltaría el carbón, faltaría el coque y además mantenimientos faltan muchas cosas recordemos que ha estado un ratito parada y obviamente requiere de mucho mantenimiento y muchos suministros”.

De ser cierto que llegará recurso fresco a la empresa, dijo se pedirá que los constructores locales tengan prioridad para las labores de mantenimiento al interior de las plantas siderúrgicas, para que la economía en Monclova y los municipios de la región comience a fluir junto con la empresa principal fuente de empleo en la zona.

“Esperemos sea cierto y no sea una llamarada de petate, hasta no ver no creer, hasta que veamos que ya pagaron el gas y todo”.

TE PUEDE INTERESAR: Bloqueos y manifestaciones ahuyentarán industrias e inversiones en Monclova

Si se invierte dinero a la empresa durante la semana en curso, será en un tiempo aproximado de tres meses que esta pueda arrancar su producción de acero liquido, puntualizó.