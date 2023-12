‘Estoy compitiendo contra el apellido Guadiana’, dice la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores

La alcaldesa del municipio de Múzquiz se dijo incierta del rumbo político por el que seguirá su carrera.

Tania Flores afirmó encontrarse dividida entre reelegirse al frente de la administración municipal que encabeza, o buscar una senaduría, aunque este último cargo signifique una lucha que, dejó entrever, consideró como no pareja dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Yo creo que va a estar entre Cecilia Guadiana y Tania Flores la posición de la senaduría. ¿Qué te puedo decir? Estoy compitiendo contra un apellido, no tanto con Cecilia Guadiana, porque pues ella va iniciando su carrera política. Es un apellido que ha tenido dos campañas, yo les digo, con todo respeto: estoy compitiendo con Armando Guadiana”, afirmó.

La Alcaldesa agregó estar consciente que en la búsqueda de aspiraciones se gana o se pierde, y aunque confirmó su intención de participar por algún cargo federal, adelantó que de no lograrse tiene como segunda opción la reelección. “Entonces, pues yo creo que hay ahí Tania Flores para rato, de una u otra forma vamos a seguir dando ahí la batalla”, afirmó.

La Presidenta Municipal muzquense se dijo inconforme con la forma en que se eligen las candidaturas en el interior de Morena. “Creo que debería de ser un poco más diferente, también evaluar el proyecto político, la carrera política de cada uno de los aspirantes, pero bueno, así son las cosas ahí y hay apellido Flores para rato”, inistió.

La administración de Tania Flores enfrenta señalamientos de parte de su exsecretaria del Ayuntamiento, Mónica Escalera, quien expuso a la Secretaría de Gobierno la posibilidad de un quebranto millonario al erario municipal. Sobre el tema, la Alcaldesa aseguró que hasta ahora las auditorías realizadas a su administración no han corroborado tal desfalco.

“La verdad en la auditoría no hay una demostración de que se desvió un solo peso como la demanda dice, desvío de 100 millones de pesos, pues no procede obviamente”. Tania Flores reconoció que han tenido observaciones de la Auditoría, aunque no precisó cuántas y rubros. “Voy a hacer un ‘en vivo’ donde voy a explicar a la gente con peras y manzanas, pero el final del día vamos bien, estamos bien, estamos tranquilos”, finalizó.