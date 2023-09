Falso que haya 100 mil firmas de padres pidiendo libros de la Federación, le informaron mal al Presidente: Riquelme

Es falso que en Coahuila existan 100 mil firmas de padres de familia que pidan la entrega de libros de texto del Gobierno Federal, aquí se están entregando los libros comprados con recursos del estado, y seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador le informaron mal, dijo el gobernador Miguel Riquelme, respondiendo a lo dicho en “la mañanera”.

El Presidente dijo en su conferencia matutina que en Coahuila y Chihuahua no se habían entregado libros de texto en educación básica y que había 100 mil firmas de padres de familia pidiendo que se entreguen los libros elaborados por la Secretaría de Educación Pública Federal.

“Hoy en la mañana escuché al presidente (Andrés Manuel López Obrador) decir que no se habían entregado libros en Coahuila y en Chihuahua. Pues será en Chihuahua, porque aquí ya estamos entregando un millón 200 mil libros. Le informaron mal al Presidente; Coahuila resolvió esta problemática con recursos propios”, dijo Riquelme desde el municipio de Abasolo, en donde realiza una gira de entrega de obras.

Además, Riquelme aclaró de nueva cuenta que el objetivo no eran los desencuentros, sino poner en claro que en esta entidad así se decidió sobre los libros de texto y ha encontrado respaldo en la ciudadanía.

“La razón es sencilla: no queremos pelear, ni mucho menos. Simplemente en Coahuila tenemos usos y costumbres”, dijo el Gobernador de Coahuila.

Agregó que aquí “sabemos garantizar los derechos de una sociedad como la nuestra, de las niñas y niños sobre todo, pero estamos acostumbrados como padres de familia a explicarles a nuestros hijos las cosas cuando vemos que tienen edad y pueden comprenderlas ellos mismos y tomar sus decisiones, no que se las enseñen desde el quinto año de primaria”.

La respuesta al Presidente, no significa estar en contra ni mucho menos, de acuerdo con Riquelme, sino responder y aclarar a los coahuilenses el contexto de lo que se dice en las mañanas desde la capital del país.

“En la mañanera luego nos ‘madrean’, pero luego yo tengo mi mañanera, al mediodía, y es donde yo respondo. Le respondo a los coahuilenses, no me interesa que nos oigan allá. Yo les digo a los coahuilenses: es falso, ya estamos entregando todos los libros. Y no es cierto que hay 100 mil firmas para que se repartan los libros de texto del gobierno federal, eso es falso, no sé si en Chihuahua”, argumentó el gobernador del estado.

Además, reiteró que el material didáctico está llegando a todas las escuelas del estado: “aquí ya entregamos el material que requerían nuestras maestras y maestros para dar clases. Desde el lunes en todo el estado estamos repartiendo la totalidad del material que se requería. Esta semana debemos terminar en todo el estado con la repartición de los libros”.