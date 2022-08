"Hubo muchas irregularidades, no había orden de aprehensión, no hubo tampoco resistencia ni ataques por parte de mi esposo a los policías municipales como aseguran, y que por ese motivo está detenido mientras intengran en el Ministerio Público la carpeta de investigación, porque no había una denuncia previa. La señora solo tenía una canalización a Pronnif que no acató desde hace meses y no puso ninguna denuncia", señaló Mirna Tovar, esposa del detenido.

Asimismo, Tovar cuestionó la lentitud del actuar de los afectados, pues según su versión "ella (la madre del afectado) no actuó de manera inmediata, cómo iba a permitir que su hijo estuviera cerca de su supuesto agresor. Las autoridades deben investigarla también; si hubo una agresión, no fue por parte de mi esposo. La gente que nos conoce sabe que tenemos principios", añadió.

Por su parte, Gerardo Delgadillo, padre del presunto, quién es maestro jubilado hace seis años, solicitó la intervención y respaldo de la Sección 5 de Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), así como la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Critican madres hermetismo de autoridades en caso de abuso en kínder de Ramos Arizpe

"Señor presidente no me puedo callar, queremos que nos ayude para que no se comenta una injusticia en contra de mi hijo, los trabajadores de la educación tenemos miedo, porqué vivimos en un estado donde se nos señala e inculpa sin pruebas. Mi hijo es inocente y tiene la frente en alto, queremos que se le ponga en libertad, que se nos investigue, pero que el esté libre y se respeten sus derechos", apuntó.