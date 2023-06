La importancia de crear vínculos entre padres e hijos es fundamental para fomentar una relación sólida y duradera. Establecer conexiones a través de los hobbies, especialmente si se trata de deportes, puede ser una excelente manera de fortalecer estos lazos y disfrutar de momentos significativos juntos. Conoce cómo José Humberto Dávila, Javier David Cabello, Constantino Dávila y Eduardo Lara celebran el Día del Padre junto a sus hijos. PASIÓN POR LA CACERÍA Papá: José Humberto Dávila López Hijos: José Humberto, Leonardo e Ignacio Dávila Arsuaga

¿Cómo empezó tu gusto por la cacería? Se podría decir que a mí me inculcaron la cacería desde que nací, ya que a mi papá le gustaba mucho cazar. ¿Desde cuándo tus hijos comparten este hobby contigo? A mis hijos los empecé a llevar desde que tenían dos años, y juntos logramos construir el rancho “El Chapote”, cada uno aportando su punto de vista.

¿Cómo te hace sentir el compartir una pasión con tus hijos? Si, a mí me llenaba de orgullo convivir con mi papá en los ranchos, yo creo que mis hijos deben sentir lo mismo. Cuando estamos de cacería, nos conocemos, reímos y aprendemos juntos. La cacería se lleva a cabo en equipo; el trofeo representa el 30 por ciento, mientras que la compañía es el 70 por ciento.

¿Qué es lo que más admiras de tus hijos? Es un regalo ver cómo mis hijos se expresan conmigo tal y como son, ya que eso me ayuda a conocerlos mejor y me permite aceptarlos. El verlos disfrutar lo que hacen me llena de alegría.

¿Qué es lo que más admiras de tu papá? José Humberto: Su forma de ver las situaciones para buscar sacarle provecho y aprender algo de cada una de las cosas que pasan. Admiro mucho la capacidad de reflexión que tiene y su dedicación a su familia. Leonardo: Me es difícil elegir solo una cosa, ya que son muchas las cualidades que él tiene. Sin embargo, admiro su voluntad y su disposición de siempre brindarme un apoyo incondicional.

UN VÍNCULO A TODA VELOCIDAD Papá: Javier David Cabello Elizondo Hijos: Javier Cabello Zúñiga y Rodrigo Cabello Tsuchiya

¿Cómo empezó tu gusto por el motocross? Fue en el año 1980, cuando yo tenía seis años y mi papá me llevó a ver una carrera de motocross llamada “Gran Premio de la Amistad”. Desde ese momento quedé enamorado de las motos y empecé a practicarlo. Por un tiempo las dejé, pero más tarde volví a retomarlas.

¿Desde cuándo tus hijos comparten este hobby contigo? Rodrigo, desde los tres años y medio, me acuerdo que tenía una motocicleta pequeñita, y Javo comenzó a los 13 años. ¿Cómo te hace sentir el compartir una pasión con tus hijos? ¡Se siente bien padre! Mis hijos salieron natos para las motos y verlos triunfar y poder trabajar con ellos en equipo me llena de orgullo. Además, este deporte nos une como familia y me da la oportunidad de gozar y disfrutar a mis hijos.

¿Qué es lo que más admiras de tus hijos? Aprecio su buen corazón y la valentía para darle a las motos.

¿Qué es lo que más admiras de tu papá? Rodrigo: Su gran nobleza. Javier: Mi papá siempre está ahí para apoyarnos; siempre nos motiva diciendo que, pase lo que pase, lo importante es echarle todas las ganas y seguir mejorando constantemente.

PRECISIÓN Y COMPLICIDAD Papá: Constantino Dávila de la Cruz Hija: Jimena Dávila Ortiz de Montellano

¿Cómo empezó tu gusto por el tiro deportivo? Mi papá me inculcó este deporte desde que yo tenía 13 años. Relacionado con el tiro a silueta, he tenido la fortuna de ganar 4 Halcones en diferentes torneos nacionales. ¿Desde cuándo tu hija comparte este hobby contigo? Jimena comenzó a practicarlo a los 13 años. Ella me veía y empezó a agarrarle el gusto.

¿Cómo te hace sentir el compartir una pasión con tu hija? Hemos formado un equipo excelente. Este deporte, además de hacernos más disciplinados, permite crear un lazo más profundo entre nosotros. Incluso Jimena se lleva muy bien con mis amigos. ¿Qué es lo que más admiras de tu hija? Tiene la capacidad de dominar muy bien sus emociones, sobre todo la tranquilidad. Eso permite que se le dé muy bien el tiro.

¿Qué es lo que más admiras de tu papá? Jimena: El hecho de que me haya inculcado un deporte tan bonito, que me ayuda a crecer como persona y además me permite tener tiempo de calidad con él.

UNIDOS POR EL RUNNING Papá: Eduardo Lara Flores Hija: Mariana Lara García

¿Cómo empezó tu gusto por correr? Hace 15 años, empecé caminando una o dos cuadras. Luego, un amigo me motivó a correr cinco kilómetros, y así consecutivamente, hasta llegar a los 21 kilómetros. Después, otro amigo me dijo: “¿por qué no corres el 42K? ¿Te da miedo?” Sus palabras me pegaron en el orgullo y ese mismo día me inscribí al maratón de San Antonio de 2010. Desde entonces, llevo 18 maratones. ¿Desde cuándo tu hija comparte este hobby contigo? Mariana comenzó durante la pandemia. Al verme correr tanto en la caminadora, decidió unirse y empezamos a correr juntos en la calle. Obviamente bajé mi ritmo para poder acompañarla. Corrimos nuestro primer maratón en Houston, para el que entrenamos cinco meses, recorriendo un total de 970 kilómetros.

¿Cómo te hace sentir el compartir una pasión con tu hija? Siendo una satisfacción personal el correr un maratón, el hecho de voltear y ver a mi hija compartiendo esa experiencia conmigo es una doble satisfacción. Además, correr juntos nos brinda un tiempo de calidad que no encontramos en ningún otro lugar. ¿Qué es lo que más admiras de tu hija? Su carácter y su perseverancia. Lo que quiere, lo logra.

¿Qué es lo que más admiras de tu papá? ¡Soy igual que mi papá! Admiro su perseverancia. Me ha enseñado a nunca rendirme ante ninguna situación y que no hay nada imposible.