Frontera: A mano armada asaltan negocio de bebidas embriagantes

Con pistola en mano, un sujeto aún sin identificar ingresó a asaltar un depósito de cerveza en ciudad Frontera, Coahuila, donde intimidó, sometió y golpeó a la encargada del lugar para después retirarse, sin haber cometido el acto.

El hecho se suscitó la noche de este jueves en el negocio que se encuentra ubicado sobre la calle Libertad, en la colonia 10 de Mayo.

Las cámaras captaron cómo el individuo ingresó al local apuntando con una pistola a la encargada, para luego cerrar la cortina metálica y comenzar a intimidar a la mujer hasta llevarla al piso, donde la arrastró por unos minutos.

La mujer, que se ve aterrorizada, trata de forcejear y es cuando el hombre decidió abrir la cortina del local y se retira en un vehículo Sonic en tono azul que estaba estacionado a pocos metros.

”Yo salí del mostrador para no quedarme ahí, dije va ser peor, mi instinto fue salirme el señor me tapó la boca para que no gritara, me pedía dinero y me sacó una pistola le dije que no había efectivo, no había nada, se molestó y me dijo no es cierto, traía un billete de 50 en el pantalón y le dije era lo único que tengo”.

En eso su auxuliar regresó al lugar pidiendo ayuda a otro hombre que iba a comprar cerveza, el asaltante les apuntó y se dio a la fuga.

“Era un señor robusto, no relleno ni gordo, se veía blanco, traía pantalón de mezclilla azul, botas sucias como las que usan los de Ahmsa, traía cubrebocas y cachucha” dijo Liliana Neaves.