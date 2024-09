Hoy jueves se conmemora el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver al inicio de su sexenio.

A unos días de concluir su mandato, AMLO reconoció que hubo avances, pero “no como quisiéramos”. Además respondió a los señalamientos de los abogados de los padres de los 43 y los del Centro Pro.

“Dicen los abogados de los padres y los del ProDH que no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército, y que, aunque yo tenga buenas intenciones, no puedo yo obligarlos a que digan la verdad.

“Les comento que yo soy un hombre de principios. Independientemente de que soy el comandante de las Fuerzas Armadas y además lo hecho, está por escrito, dando instrucciones, órdenes, pues no me estoy chupando el dedo”, expuso.

