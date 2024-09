POLITICÓN: ¡Hay reconciliación! Manolo Jiménez y Román Cepeda priorizan seguridad en Coahuila

I. CUMBRE EN LA LAGUNA

La tensión que venía acumulándose desde el pasado viernes entre los gobiernos de Torreón y Coahuila se disipó anoche luego que Manolo Jiménez Salinas y Román Alberto Cepeda González se reunieran en la Casa de Gobierno, en Torreón, para conversar sobre el origen de las diferencias en torno a la coordinación policial en la Perla de la Laguna. Al final, ambos coincidieron en que la institucionalidad y la necesidad de mantener las prioridades en materia de seguridad pública se encuentran por encima de cualquier diferencia, así que pactaron fortalecer la coordinación entre corporaciones y el mando único.

II. AMARRES

Y para que no quede duda del desenlace, hoy se llevará a cabo la mesa de seguridad en Torreón, a la cual acudirán tanto Jiménez como Cepeda a fin de lanzar a los mandos y oficiales de los cuerpos de seguridad un mensaje sin espacio para las interpretaciones. Incluso se comentó anoche la posibilidad de una rueda de prensa que termine de disipar los nubarrones de tormenta y deje salir el sol como señal de que, como dicta la regla, la calma ha vuelto.

III. MENÚ DEGUSTACIÓN

Y, como lo adelantamos ayer en este espacio, la inauguración de un restaurante de alto copete sirvió, ya por la noche, de marco perfecto para exhibir la renovada cordialidad entre ambos órdenes de gobierno y que todo mundo brindara de buena gana. No faltó quien dijera que difícilmente habían asistido antes a un evento en el cual las viandas y las bebidas con las cuales fueron acompañadas maridaran tan bien. Ni qué decir que los empresarios Alberto Martínez y Víctor Setién, propietarios del restaurante donde se llevó a cabo el evento, eran los más satisfechos con el hecho de haber fungido como anfitriones de la reconciliación.

IV. ¡QUÉ ALIVIO!

En otra arista del tema, nos aseguran que entre los más aliviados con el hecho de que la sangre no llegara al río se encuentran los ipecos laguneros, entre cuyos líderes comenzaba a fermentar la preocupación e incluso se barajaba la iniciativa de proponerse como “mediadores” en el conflicto, a fin de impedir que la ruptura de la coordinación policial diera origen a una indeseable crisis de seguridad en la región.

V. VAN DE GANE

“A río revuelto, ganancia de pescadores”, dice la voz popular y la sentencia parece encontrar cabal cumplimiento en la forma como, en los “estira y afloja” del fin e inicio de sexenio, todo indica que quienes pueblan los Tribunales Electorales de los estados, así como los de Justicia Administrativa y el Agrario terminarán quedando fuera de la ola transformadora que arrasará con los poderes judiciales, federal y de los estados. ¿Por qué? Pues porque todos esos tribunales, aunque imparten justicia, son autónomos y en la reforma que Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo solamente se habla de los juzgadores que pertenecen al Poder Judicial.

VI. POR AHORA...

En teoría, dichos tribunales quedaron fuera de la reforma porque estaban condenados a desaparecer junto con los demás órganos autónomos. Sin embargo, voces enteradas aseguran que la futura presidenta, Claudia Sheinbaum , está repensando la posibilidad y, por lo pronto, la iniciativa particular está siendo metida en la congeladora. Así que en una de esas, los jueces de estos órganos salvan la chamba.

VII. EDUCACIÓN DESFALCADA

El Seguro de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38 en Coahuila enfrenta una crisis financiera producto de la gestión de Norma Leticia Escobedo Cuevas; las auditorías de 2020 a 2022 revelaron irregularidades por más de 127 millones de pesos. Sueldos, prestaciones y otros rubros carecen de comprobación clara. Mientras las irregularidades se acumularon, los trabajadores siguen esperando el pago de su póliza de retiro. ¿Quién asumirá la responsabilidad por estas irregularidades y, más importante aún, cómo se garantizará que los maestros reciban lo que les corresponde?

VIII. ¿Y LAS DENUNCIAS?

La gestión de Norma Leticia Escobedo en el Seguro de los Trabajadores de la Educación dejó muchas dudas. Su cercanía con Carlos Ariel Moreira generó sospechas sobre el manejo de recursos, mientras los profesores sufren las consecuencias. La Auditoría Superior del Estado, de Manuel Ramírez, ya realizó revisiones. Es hora de transparentar resultados y aclarar si existen denuncias. La opacidad sólo alimenta la desconfianza. ¿Habrá respuestas?

IX. A DISGUSTO