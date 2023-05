Fue PCC y no Policía Municipal quien detuvo a monclovense que denuncia abuso policiaco

MONCLOVA, COAH.- La Dirección de la Policía Municipal de Monclova se deslindó del presunto abuso policiaco cometido en contra de un monclovense y señala a elementos de Policía Civil Coahuila (PCC), como los probables responsables de detener y agredir a esta persona

Raúl Alcocer, director de la corporación, convocó a una rueda de prensa donde informó que el viernes 19 de mayo, efectivamente se recibió en los separos de la Policía Municipal a José Guadalupe Romero Chávez, sin embargo fue con Informe Policial Homologado que se comprobó que elementos de la PCC realizaron su detención.

Explicó que en parte, los uniformados de la corporación estatal señalan que una mujer que se encontraba en la calle Jesús Silva, del centro de Monclova, les pidió pararan toda vez que una persona del sexo masculino le estaba molestando.

Ante esta petición, los elementos interceptaron al individuo, se percatan que estaba alcoholizado y al tratar de someterlo agredió a un policía y se cayó al piso.

Ahí le sometieron y le trasladaron a la comandancia donde le presentaron por la falta administrativa: ebrio en mal orden.

“Fue otra corporación la que lo detuvo y nos lo trajeron a nosotros, aquí dice el Informe Policial Homologado viene firmado por la corporación que nos entrega, la del estado”.

“Tenemos los videos de cuando entra y cuando se va, en ningún momento refirió dolores” dijo Alcocer Cruz.

Reiteró que cuando se recibió a José Guadalupe en los separos, si tenía unos golpes, sin embargo desconocían si fueron ocasionados por la caída o por algún pleito que hubiera tenido anteriormente.

“Cuando lo recibimos no refiere ningún dolor o algo tengo entendido, se le revisa y tenía algunos golpes, no somos los médicos indicados, pero al parecer donde se había caído, se andaba cayendo y que hasta al parecer se había peleado, pero no se estaba quejando”.

Dijo que el monclovense se “encontraba perdido y caído en el alcohol” por eso no identifica que corporación lo detuvo.

Cuando ofrece pagar su infracción se la aceptan y se retira.

“Y te digo iba saliendo de un área que se venía cayendo, no sabemos si lo hayan golpeado o cuando se fue haya continuado la parranda”.

Aclaró que no es una persona reincidente, es la primera vez que lo resguardan y fue por la detención de otra corporación.