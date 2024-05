Paola Suárez, de ‘Las Perdidas’ y candidata del PT, denuncia amenazas de muerte contra ella y su familia: “estoy nerviosa y preocupada”

La reconocida influencer y ahora candidata a diputada local por el Partido del Trabajo en Guanajuato, Paola Suárez, ha puesto en conocimiento público una situación alarmante: ella y su familia han sido objeto de amenazas de muerte. En una rueda de prensa realizada recientemente, Paola Suárez, de ‘Las Perdidas’, compartió detalles sobre estas amenazas y expresó su preocupación por la seguridad de sus seres queridos.

En sus declaraciones, la candidata del Partido del Trabajo por el distrito VII de Guanajuato señaló que ha tomado muy en serio estas amenazas y ha acudido a las autoridades correspondientes para presentar una denuncia formal. Durante la rueda de prensa, Suárez estuvo acompañada por sus compañeros de partido, quienes le brindaron su apoyo en este difícil momento.

“Me encuentro con mis compañeros del Partido del Trabajo que me están brindando su apoyo. El día de hoy acudí a poner una denuncia que se las voy a mostrar. He recibido amenazas hacia mi persona y familiares, es un tema que, si me preocupa”, expresó Paola Suárez durante la conferencia.