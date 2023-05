Gobierno Federal no debe estar ajeno a problema de AHMSA: Santiago Creel

Por instrucciones del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Secretaría de Hacienda, debe de atender la problemática de la empresa Altos Hornos de México que está perjudicando a miles de obreros y empleados y sus familias que habitan en la Región Centro de Coahuila.

Lo anterior lo declaró Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, durante su visita a la capital del acero. Ahí informó que, aunque el origen del problema de esta acerera es una historia larga, tiene que ver con problemáticas de carácter integral y la solución es una reestructuración de la industria donde el estado debe de involucrarse.

“La solución es como en todo, platicando se entiende la gente. Hay que ver cuál es la mejor manera de reestructurar esa industria y el estado no puede ser ajeno, porque parece que el estado no existe, que este es un problema entre los accionistas de una empresa, sus acreedores, algunas decisiones que han adoptado y quien está pagando las consecuencias son los empleados”, dijo.

Mencionó que son miles de trabajadores los que se están viendo perjudicados por la crisis que enfrenta la siderúrgica y esto ya ha creado un problema de dimensión social, en tanto, aseguró que el mismo Presidente de la República debería de haber enviado ya a sus representantes en tema laboral para dar solución al conflicto.

“El Gobierno no puede estar ajeno aquí, debería de estar la Secretaria del Trabajo y no salir de Monclova hasta lograr un acuerdo, y si no es suficiente, el Secretario de Hacienda con la instrucción presidencial de solucionar el problema porque de otra manera, si no hay un apoyo una orientación en la reestructuración y en los cambios que deben de hacerse, el problema no se va a arreglar por sí solo”.

Santiago Creel, quien reconoció que buscará la candidatura para llegar a la Presidencia de la República en 2024, dijo estar listo y determinado para ser presidente del país para cambiar el rumbo que hoy tiene. Dijo estar consciente de la problemática de Altos Hornos de México, las manifestaciones que han hecho los obreros, el bloqueo de la carretera 57, de la problemática con los sindicatos, problemas financieros para renegociar las deudas y que se pueda poner en marcha su operación.

“AHMSA la conozco he estado yo dentro de las instalaciones en algunas ocasiones, conozco bien el desarrollo que ha tenido esa empresa desde que era una empresa del estado y, por lo tanto, la importancia que tiene en Monclova y en los municipios y alrededor de esa industria”.

“Estoy yo muy consciente y les aseguro una cosa: de tener la oportunidad ese problema, lo vamos a arreglar bien para que el empleo siga con mucho vigor, para que las inversiones puedan llegar aquí hasta Monclova y el empleo sea seguro”.

La empresa Altos Hornos de México enfrenta una severa problemática que se inició por una crisis económica que la orilló a parar su producción al cien por ciento.

El pasado mes de enero fue declarada en quiebra por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova, y al momento está en proceso de negociación de venta de acciones, misma que no ha concluido al cien por ciento.