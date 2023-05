Trabajadores del ISSSTE toman la clínica de Monclova; denuncian actos de corrupción

Arriban corporaciones policiacas para que protesta no se vuelva violenta, manifestantes amenazaron con tomar clínica

MONCLOVA, COAH.- Trabajadores y ex trabajadores jubilados y pensionados de la Clínica del ISSSTE en Monclova, protestaron y amenazaron con tomar las instalaciones del hospital, ante una serie de presuntas problemáticas de corrupción y saqueos que causaron una movilización policiaca en el lugar.

Fue a temprana hora cuando los inconformes acudieron a las instalaciones del hospital ubicado en el Fraccionamiento La Salle, y comenzaron a manifestar su molestia ante los directivos y líderes que aseguran, tienen en pésimas condiciones al nosocomio.

Cerraron la oficina de la directora Susana Nájera y presionaron para hacer lo mismo en la oficina del subdirector Juan Carlos Villa, sin embargo este se negó a salir de su espacio argumentando que atendía a derechohabientes.

Sonia Pérez, ex trabajadora jubilada, informó que desde hace tiempo hay muchas deficiencias en la clínica, se han caído los techos por la falta de mantenimiento, esto ha dejado sin operar a áreas estratégicas como quirófanos, farmacia, consulta, toco y ahora el área de cocina.

“No hacen nada, no cumplen con su trabajo, porque llegan al ISSSTE a robarlo y a saquearlo porque no se formaron dentro de tal, no le tienen ese amor y esa pasión que trabajamos de 15 a 30 años, aquí dejamos nuestra vida, esta es nuestra casa y se nos está derrumbando por que hasta eso los tiene intimidados, amenazados con correrlos”, dijo.

Manifestó que los directivos están saqueando a la institución, pues se ha enviado recurso suficiente para atender las problemáticas y no se ha hecho nada para resolverlas.

En tanto la base trabajadora y la misma derechohabiencia está siendo fuertemente perjudicada, toda vez que reciben un servicio pésimo, en instalaciones que se caen en pedazos.

“Se quiere que llegue a nivel nacional se tuvo contacto con protección Civil a nivel estado, para que se hagan una valoración, si es necesario cerrar se va cerrar”. dijo Sonia Pérez.