Denuncia negligencia médica en la Clínica SEMMA de Monclova contra su hijo de siete años

MONCLOVA, COAH.- Un niño de siete años fue víctima de negligencia médica cuando fue atendido en la Clínica Semma de Monclova, a donde fue llevado por sufrir una peritonitis.

Así lo declaró Priscila Anahí Covarrubias, su madre, quien ante medios de comunicación expuso que el pasado 12 de febrero, el pequeño Félix fue presentado al área de urgencias de este nosocomio, donde le atendió el médico Carlos Castillo Treviño.

Tras realizarse una revisión, el médico anunció a los padres que el niño debería ser ingresado de urgencia a quirófano pues sufría una peritonitis, sin embargo, no permitió que esto sucediera, hasta que la familia presentara la mitad de costo de la cirugía, que fue valuada en 32 mil pesos.

“Me dicen que es urgente, pero el detalle es que me regresa porque me dice que lleve la mitad del dinero de la cirugía. Me tuve que regresar a San Buena, yo soy de San Buena, para meter a cirugía a mi hijo”.

Al paso de algunos días dieron de alta al menor, sin embargo sufre constantes vómitos y no puede ingerir alimento.

De nueva cuenta lo llevan al hospital donde el doctor le diagnosticó ahora un absceso que obstruía la mitad de su intestino, lo ingresaron a quirófano nuevamente y tras 2 horas y media informa que tenía “pus en su herida”.

Le colocaron una sonda al niño para drenar líquidos pero esta no cumplía su función, además le dejaron la herida abierta.

“La sonda dice el médico que está tapada, entonces se la retira sin anestesia sin nada, le pone otra y para la tarde va el anestesiólogo y me dice que la sonda está mal colocada”.

Priscila Anahí tuvo contacto con una enfermera de la clínica, quien le informó que no era la primera vez que sucedía esto a niños que eran atendidos por el doctor.

Tras dos meses, el pequeño estuvo recibiendo lavados constantes que le causaban fuertes molestias y abundaba la pus en su herida.

Fue gracias a una enfermera de la clínica del IMSS en San Buenaventura que ayudó a sanar las heridas que tenía el menor, toda vez que solicitó a la familia que hicieran un análisis de cultivo y ahí arrojó que traía una bacteria que se obtiene en los quirófanos.

“Con base en eso se le aplicó medicamento, fue de la manera que le empezó a cerrar, pero no se le cerraba al cien por ciento, porque el médico no le puso los hilos correctos”.

Se buscará interponer una denuncia ante el Ministerio Público para que el médico reciba un castigo y pague todos los gastos que la familia realizó fuera de la clínica, a consecuencia de un mal trabajo realizado en la Clínica Semma.

“En la primera cirugía fueron 31 mil, en la segunda fue lo mismo, más lo que se gastó con la enfermera, medicamentos, curaciones”, puntualizó.