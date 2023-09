Inaugura Miguel Riquelme complejo Golden Industrial Park en Torreón

TORREÓN, COAH.- En el área fabril de Mieleras, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, inauguró la expansión del complejo Golden Industrial Park, un nuevo proyecto de hospedaje logístico e industrial, cuya inversión alcanza los 750 millones de pesos.

Es satisfactorio que a estas alturas de la administración estatal exista la confianza de invertir, estamos creciendo a lo largo y ancho, las zonas que más se están desarrollando son la Sureste y La Laguna, cuando antes la principal queja de los sectores económicos era la falta de parques industriales, expresó al mandatario.

TE PUEDE INTERESAR: Propuesta de Paquete Económico 2024, plantea déficit; el mayor en 36 años

Señaló que actualmente se inaugura un parque por semana en todas las regiones, y faltan tres que serán inaugurados antes de que concluya esta administración.

Dijo que se han generado más de 15 mil empleos en esta administración y se siguen construyendo más parques industriales para la llegada de más empresas, de modo que la inversión nacional y extranjera no pare de llegar a la región.

TORREONENSES APUESTAN A SU TIERRA: ALCALDE

Por su parte, el alcalde, Román Cepeda expresó su respaldo y el de su administración a los empresarios, para que sigan desarrollando sus proyectos en este municipio.

“Cuando laguneros le apuestan a La Laguna, cuando torreonenses le apuestan a Torreón, es un doble mensaje, es que estamos confiando en esta ciudad”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Grupo Deacero invertirá mil mdd, fortaleciendo su operación en Ramos Arizpe

El munícipe dijo que al Gobierno le corresponde generar las condiciones, la confianza y la certeza, para que la inversión local, nacional y extrajera pueda seguir llegando.

’LA LAGUNA ESTÁ HACIENDO HISTORIA’

En el desarrollo del evento, Claudio Bres Garza, secretario de Economía del Gobierno del Estado, leyó una cita que engloba lo que hoy sucede en La Laguna, “que se está haciendo historia”, y comentó que el fenómeno de relocalización internacional puede ser motivo de una revolución económica para México; siempre y cuando la sepamos aprovechar.

Hay una gran oportunidad por nuestra posición geográfica, pero eso por sí solo no es una garantía para tener éxito, además no debemos perder de vista que esta oportunidad tiene una ventana de tiempo, no es permanente, ni para siempre, concluyó el secretario.

LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE

A su vez, Claudio Meléndez , director general del complejo, expresó que esta es una empresa de 25 años de creación, tiempo que se ha dedicado a proveer de servicios de logística, transporte y almacenaje a nivel nacional e internacional.