Insuficientes y engañosas las reformas de AMLO: Rubén

Las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador son engañosas, insuficientes y tienen un fondo electoral para impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum; en lo que respecta a elegir mediante el voto popular a ministros, magistrados y jueces, el narcotráfico los impondrá a modo.

“Esa es una propuesta destinada a entregarle a los poderes fácticos, entre ellos el narcotráfico, la selección de jueces. ¿Quién haría campaña en Tamaulipas para juez? ¿Quién haría campaña en Sinaloa, en Michoacán o en Guerrero?, pues hombre ¿y a quién los poderes fácticos ayudarían? Pues a jueces a modo. Creo que al Presidente no le dijeron esto”, señaló Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados.

Informó que el tricolor apoyará algunas de las iniciativas, aunque sus contenidos son insuficientes, por ejemplo, no se arregla el sistema pensionario, no se resuelve el tema salarial y no se apoya ni a los municipios ni a los estados.

“Las iniciativas que presentó el Presidente no corresponden al discurso que hizo respecto de ellas: ni se busca una pensión al 100 por ciento, ni se van a mejorar realmente los salarios de los maestros y dudo que también suceda lo mismo con los policías”, afirmó.

“Hay reformas que no vamos a apoyar nunca, como la destrucción de la Corte, de los órganos autónomos y de los organismos descentralizados que apoyan a personas con discapacidad, a indígenas, a las niñas y a los niños, porque algo que no se dijo en el discurso, es que hay una iniciativa para destruir a estos órganos”, advirtió el legislador por Coahuila.

Explicó que el sistema pensionario que se plantea es insuficiente y engañoso, el PRI votará a favor, pero se espera que mejore el diseño, puesto que, para empezar, no se pagará el 100 por ciento del salario trasladado a la jubilación, a las personas que se hayan ya jubilado o pensionado y en el futuro, solamente a quienes cubran ciertos requisitos.

“Por ejemplo, no a los que tienen pensión de invalidez, no a los que tienen pensión de cesantía, ellos no están considerados. Lo que dijo el Presidente es una cosa y lo que mandó es otra”, indicó.

Beneficiará solamente a quienes dentro de 6 meses se empiecen a jubilar, tengan 65 años de edad y 750 semanas de cotización, pero no es al 100 por ciento, es decir, si una persona tiene ingresos mayores a 16 mil pesos mensuales “topará” en 16 mil pesos y si el ingreso es menor, pues el pago también lo será.

Moreira Valdez señaló que el paquete de iniciativas contempla la destrucción de los organismos autónomos, como el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

“Es un odio que Morena le tiene a los órganos autónomos y no solamente son estos, también incluyeron algunos organismos descentralizados, como lo que ayudan a personas indígenas, personas de la tercera edad, con discapacidad y a niñas y niños”, señaló.

“Morena” –añadió-, “está dejando de discutir algo importante, la semana laboral de 40 horas, han guardado silencio, sabemos extraoficialmente que tienen instrucciones de la Secretaría de Hacienda de no entrar en este debate, y la Secretaría del Trabajo también giró instrucciones, no quieren dar a los trabajadores este gran beneficio”.

Señaló que es claro que tratan de meter a una narrativa política en medio del proceso electoral porque su candidata “no prende”. Son propuestas insuficientes, engañosas, que no tienen relación con la realidad que vive el país, aseguró.