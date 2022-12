Intentan policías extorsionar a paisano en Monclova; ciudadano lo impide

MONCLOVA, COAH.- La instrucción del alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, de que los policías municipales no intercepten o molesten a los paisanos que cruzan por la ciudad, para evitar que se den extorsiones y actos de corrupción contra ellos, al parecer fue ignorada.

Esto por que una familia denunció que policías trataron de extorsionarles cuando circulaban sobre el bulevar Harold R. Pape. Aseguran los quejosos que si los policías no lo lograron, fue gracias a que un ciudadano se puso a grabar la situación y estos decidieron solo aplicar una multa por una falta que les “inventaron”.

Armando Soto, quien viaja desde Houston, Texas junto a su familia, entró por la zona norte de Monclova para tomar la carretera a Monterrey, para visitar a sus familiares, sin embargo, al llegar al cruce con la calle Nogal fue interceptado por elementos de la Policía Municipal.

Los elementos que viajaban a bordo de la unidad 215 aseguraban que el paisano se habría pasado en luz roja sobre ese cruce y le mencionaron que, al haber cometido este tipo de faltas, su auto podría irse al corralón.

Y LLEGA EL APOYO

Fue entonces cuando Esteban Pérez Cuadros se estaciona detrás de la unidad y de la camioneta Ford guinda con placas texanas y comienza a grabar la acción, los uniformados al percatarse de que les estaban grabando pusieron una infracción al conductor que habita en el vecino país, ahí señalaron que la falta fue “pasar luz roja” y le pidieron pasara a la comandancia a pagarla.

“Me puse a tomar el video, se para la otra unidad y le dice, voltean y la clásica, sacan su cámara y la ponen a uno para ver si se asustan, se vio el ademán que hizo de que siga su camino y me quedo en la esquina y se regresa la patrulla, se acercan y preguntan porque nos estaban grabando, yo respondí es delito”, relató el ciudadano.

El monclovense observó que el paisano en ningún momento cometió tal falta, y que todo apuntaba a ser un acto de extorsión.

“No estamos haciendo nada malo, estamos indicando al señor su camino”, fue la frase con la que se justificaron los policías.

Y PAGAN LA MULTA TRAS LARGA ESPERA

Armando Soto y su familia estuvieron retenidos por 45 minutos en la comandancia, a espera que le cobraran su multa.

“Ahí le elaboraron la infracción, les hacen la boleta y dicen ‘es que no hay quien te cobre la infracción’ y me dice uno, ‘le íbamos a dar la atención, pero como se paró usted lo trajimos para que no piense que estamos actuando mal’, lo que decimos siempre, me estoy protegiendo antes de que me digas algo”, explicó Esteban Pérez, quien intervino en el caso.

Luego dijo que las camionetas de la Policía Municipal siempre se colocan en varios puntos, como los libramientos Salinas de Gortari, Mendoza Berrueto, en la llamada “Puerta 4” y ahí esperan a que las caravanas de paisanos pasen para poder abordarlos y extorsionarlos.

Llamó al Alcalde a que tome control de la situación, dado que él mismo declaró que los policías por ningún motivo deberían de molestar a los paisanos que normalmente circulan por la ciudad en esta temporada navideña.