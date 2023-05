Joven denuncia en redes a gerente de zapatería de Saltillo por acoso

A través de sus redes sociales, Ale Vásquez, una joven empleada de una cadena de zapaterías en Saltillo, denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un gerente.

En su relato, Ale comienza describiendo las condiciones adversas en las que trabaja, a pesar de lo cual aceptó el empleo. “Como muchos ya saben, comencé a trabajar en esta empresa en septiembre de 2022. Además de recibir un salario muy bajo, los horarios son realmente terribles, nos hacen quedarnos más tiempo del establecido y no nos pagan horas extra, argumentando que se compensan con comisiones. Pero una vez que checas al terminar tu horario, siguen asignándote comisiones”.

Asimismo, expone que, a pesar de todo, las cosas “iban bien” con sus compañeros y gerentes hasta la llegada de un nuevo gerente en febrero. “Inicialmente, notamos comportamientos ‘amigables’ por su parte, pero poco a poco esa amabilidad se convirtió en una confianza excesiva hacia nosotras (mis compañeras y yo). Me agarraba de la cintura, hacía comentarios sobre mi cuerpo y mi orientación sexual, insinuando que me gustaban las mujeres porque nunca había tenido una buena ver... Me miraba diariamente las nalgas, e incluso otras personas que trabajaban conmigo se dieron cuenta de ello”.

La joven acusa que en una ocasión fue acorralada por este gerente mientras se encontraban en el área de gorras, y él exhibió su conducta inapropiada.

Cuando Ale finalmente reunió el valor para denunciar los hechos al departamento de Recursos Humanos, recibió como respuesta: “Lo único que puedo hacer por ahora es cambiarlas de sucursal”.

Alejandra enfatiza que su acosador ya tiene un historial de quejas por acoso sexual presentadas por otras jóvenes en diferentes sucursales. Por lo tanto, argumenta que cambiar de sucursal no solucionaría el problema, ya que cualquier otra persona que llegue a esa sucursal probablemente enfrentará la misma situación. Además, señala que el acosador amenazaba con consecuencias graves, pues “nos iba a ‘matar’” si su esposa se enteraba de lo que estaba ocurriendo, intimidando así al resto del personal para que guardara silencio.

“Decidí hacer esta publicación ahora porque, en su momento, tenía miedo de alzar la voz. Pero créanme, sé que esto no quedará así. Sé que no lograré nada si actúo con miedo”, concluyó Ale en su denuncia en redes sociales. Además, destacó que está tomando esta acción para evitar que otras personas pasen por lo mismo, asegurando que lo hace por sí misma y por los demás.

JOVEN ACUSA A SU MEJOR AMIGO DE VIOLACIÓN

El día de ayer en VANGUARDIA compartimos el caso de Ale Ottosen, otra joven que a través de plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, hizo una denuncia pública contra Gustavo “N”, un hombre que, según su relato, era su mejor amigo y aprovechó su vulnerabilidad para abusar sexualmente de ella.

En un video, Ale explica que el sábado 13 de mayo, después de una fiesta en la casa de sus padres, Gustavo se quedó a dormir, pues era considerado parte de la familia, pero una vez que todos estaban dormidos Gustavo entró a su habitación y abusó sexualmente de ella.

La afectada comentó que ya puso una denuncia ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) y ya se ha notificado a Gustavo “N”, quien “tiene hasta el lunes para presentarse”, comentó la joven en un video.