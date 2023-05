‘Me destrozaste, destrozaste a mi novio, a toda mi familia’: denuncian abuso sexual ante CJEM en Saltillo

A través de redes sociales como Tiktok, Instagram y Facebook, la usuaria Ale Ottosen denunció públicamente a Gustavo “N”, un hombre que, según relata, aprovechó su vulnerabilidad para abusar sexualmente de ella.

En un vídeo, expuso que el sábado 13 de mayo, después de una fiesta que se realizó en casa de los padres de la afectada, Gustavo, quien era su mejor amigo, se quedó a dormir porque “lo consideraban parte de la familia”, pero nada terminó bien.

“Mi mejor amigo tomó la peor decisión de su vida [...] se esperó a que mis amigos se fueran y que todos los de la casa estuviéramos dormidos para entrar a mi habitación y abusar sexualmente de mí. Me destrozaste, destrozaste a mi novio que fue tu mejor amigo desde la infancia, destrozaste a toda mi familia, pero no me quedaré callada”, escribe en un vídeo donde aparecen fotografías de Ale con su agresor.