Jóvenes chocan por falla mecánica, en Saltillo

No quiso hacerle caso a su madre y a su tío, quienes le advirtieron que a la camioneta le fallaba los frenos

Por desobedecer a su madre, quien le había prohibido conducir la camioneta debido a una falla en los frenos, Bryant terminó chocando contra una base del distribuidor vial Venustiano Carranza.

El accidente ocurrió en el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, metros antes de llegar al bulevar José Sarmiento, en la colonia Virreyes. Bryant, junto con dos amigos, había salido del trabajo recientemente y se dirigía en una camioneta Ford blanca. Viajaban en dirección de oriente a poniente por el bulevar Nazario S. Ortiz, y según el conductor, la camioneta experimentó fallas en los frenos.

Mencionó a las autoridades que la noche anterior, él y su padre realizaron una breve reparación en el vehículo. Uno de sus tíos les había advertido que la camioneta no estaba en condiciones óptimas y que no debían moverla. Por la mañana del jueves, su madre le recordó que no debía arriesgarse a conducirla y le pidió que fuera al trabajo en autobús.

Sin embargo, él decidió no obedecerla y le aseguró que solo utilizaría la camioneta para ir al trabajo y luego la llevaría directamente al taller. Alrededor de las 4:30 de la tarde, el vehículo falló mientras circulaba por el paso elevado del distribuidor vial y chocó contra la baranda de protección.

La defensa quedó atrapada en la protección y la camioneta quedó en sentido contrario al tráfico. Tanto él como sus acompañantes fueron evaluados y ninguno requirió ser trasladado a una clínica. Las autoridades procedieron a asegurar el vehículo y lo llevaron a un corralón municipal.