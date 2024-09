Protestar y vencer el silencio: a un año de la manifestación estudiantil del Tec Saltillo por el “No es cantina”

Lo que para muchos fue intrascendente, para la comunidad de los Burros Pardos fue una ofensa al considerar que la clase política y gente que no pertenece a la casa de estudios, usaron el recinto educativo “como cantina” . Además se cobró por el uso del espacio.

¿Por qué un grupo de estudiantes convierte el silencio en gritos de protesta? Porque la paciencia se agota. Porque la inconformidad que se susurra entre los pasillos de la universidad desde hace varias generaciones se convierte en indignación si no se resuelve. Porque cuando la juventud está al borde del hartazgo, y las autoridades fingen que no pasada nada, entonces la “revolución” deja de ser una opción y se convierte en una necesidad.

Protesta, manifestación, reclamo, plantón. Los nombres en los medios de comunicación y redes sociales variaron. Las primeras opiniones fueron negativas. Pero los alumnos lo tenían claro: no fue por terquedad. No se trataba de una queja sin fundamento. No fue un movimiento de acarreados.

Fue una declaración de principios que sumó la voz de egresados y estudiantes actuales en buscaba dignidad, respeto y soluciones.

Las calles de Saltillo tenían 36 años sin escenario de un movimiento estudiantil como este, según historiadores, periodistas y académicos.

La última vez que los jóvenes habían demostrado su inconformidad fue en 1984, cuando los alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila lucharon para defender la democracia y combatir actos de desvíos, corrupción y elecciones turbulentas.

A este le precede el del 73, cuando la casa de estudios logró su autonomía al luchar para que la Rectoría fuera designada su comunidad académica y no impuesta por el Estado.

Se han presentado otros movimientos, como las frecuentes huelgas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro que están más vinculadas con temas labores y sindicatos. Conflictos en escuelas o facultades aisladas. Pero nada tan grande.

Por eso en septiembre de 2023, Saltillo se volvió a preguntar ¿qué ocurre cuando las calles se convierten en el campo vivo de una protesta?