Llega a Saltillo la ‘caravana nacional’ por Mariana Lima

Por trece años, Irinea Buendía luchó contra la indiferencia de las autoridades en México y logró la primera sentencia donde se incluyó la palabra feminicidio.

“Para eso estoy aquí para animarlas. Tardamos 13 años para lograr una sentencia condenatoria para el feminicida de mi hija. Y yo vengo a animarlas y a decirles que resistan”, dijo durante un emotivo mensaje a los asistentes.

El Hotel Colonial San Miguel fue la sede para la realización de este encuentro. Entre los asistentes se encontraba el obispo Raúl Vera López, quien se ha caracterizado por apoyar a familias víctimas de la violencia en el país.

La señora Irinea Buendía Cortez pidió a lo población leer la sentencia que se emitió en el caso de su hija. La sentencia 553/2013, en ella se establece lo que deben de realizar todas las fiscalías y procuradurías del país.

En esta sentencia se reconocen las omisiones y obstrucción de la justicia. La corrupción de las autoridades.

La señora Irinea Buendía indicó que es importante que las familias de las víctimas de feminicidio se reúnan y no estén solas, porque las fiscalías suelen aprovecharse de ellas. “Nos discriminan, nos revictimizan... Que las autoridades vean que no estamos dispuestas a dejar el caso en sus manos, porque no darán justicia”.

Agregó: “Ellos tienen una deuda pendiente con todas las víctimas, porque no quieren cumplir. Es nuestro derecho, no es algo que nos van a regalar”.