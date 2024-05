‘Lo que haga o no haga Mario, no es responsabilidad de Claudia’: diputado Alberto Hurtado

No se puede responsabilizar a Sheinbaum de supuestos actos de terceros, señala

Alberto Hurtado Vera, diputado local por Morena, señaló que Claudia Sheinbaum no puede ser responsable de supuestos actos de huachicoleo fiscal cometidos por terceros, como sería el caso de Mario Delgado, quien estaría siendo investigado por la DEA.

Al calor de las campañas se dicen muchas cosas falsas, como señalar en un libro que Morena y la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia estarían involucrados con la delincuencia organizada. Ante esos ataques, sale más fortalecida y con sus propuestas se posiciona más entre el electorado, consideró.

En los libros sensacionalistas se hablan de muchas cosas, pero Sheinbaum va a gobernar con honestidad, con una política de seguridad, con mucho mayor fuerza, va a enfrentar el crimen, con estrategia, con la fuerza del Estado, subrayó.

Sobre los señalamientos lanzados contra Delgado, opinó que “es un tema que las autoridades tendrán que resolver, por lo pronto en la presunción de inocencia de Mario, él tendrá que responder qué hizo y qué no hizo, siempre y cuando exista una investigación por parte de la DEA por el tema del huachicol, yo lo desconozco”.

“Lo que puedo decir es que lo que haga o no haga Mario, no es responsabilidad de Claudia. Ella es nuestra candidata y va a ser la presidenta de México, va a encabezar el proyecto de nación y en lo otro no podemos responsabilizar a Claudia de supuestos actos de terceros”.

En la efervescencia electoral, refirió, de repente surgen este tipo de supuestas denuncias e investigaciones y quien se dice que está investigado, pues que lo dé a conocer. De ser así, Delgado tendrá que dar una explicación al respecto.

“Al final el PAN se enfrasca en atacar, denostar porque ya tuvieron oportunidad de gobernar y no han sabido como capitalizar el sentir ciudadano. Refirió que había tiempo para presentar propuestas, pero Jorge Álvarez Máynez (MC) y Xóchitl Gálvez (PRI-PAN-PRD) prefirieron denostar en lugar de presentar soluciones que atiendan las demandas del país. A México no le llena el ojo ver a una candidata de la oposición atacando a Morena, lo que quiere son propuestas y es lo que Claudia dio en el debate”.

“Claudia gana el debate por las mejores propuestas que presenta, por el plan rector para darle seguimiento a las grandes causas en el país. No caer en provocaciones fue un gran acierto; me encantó elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que presente un programa de vivienda”, apuntó.