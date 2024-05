En tercer debate reinaron las promesas por encima de las propuestas: analistas

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el tercer y último debate presidencial de cara a la elección del 2 de junio, y esta casa editorial organizó un ejercicio de análisis con expertos en política, sociedad civil y empresarios.

Sin embargo, el análisis de este ejercicio democrático no fue favorecedor para los candidatos, ya que a juicio de los invitados, fue un espectáculo en donde hubo promesas pero no propuestas.

El historiador Carlos Recio Dávila, indicó que el debate no cumplió con el objetivo deseado, pero fue un ejercicio que de alguna manera ilustra.

“Considero que no hubo tantas propuestas, aunque sí hubo promesas, pero no algo que haya cimbrado la mente de los espectadores... Desde mi punto de vista fue un especie de espectáculo, donde se tiraron unos a otros para tratar de dañar la imagen y recordar el pasado”, indicó.

Sin embargo, reconoció que es bueno que existan los debates, porque no solo se presentan los proyectos de cada candidato, sino se puede ver su capacidad de reacción, su ecuanimidad, su carácter, su fortaleza y de alguna manera, quizá ideas sobre su honestidad.

Por su parte, la empresaria restaurantera en el Centro Histórico, Ivonne Orozco, lamentó la actuación de las candidatas Claudia Sheinbaum de la alianza Morena, Partido del Trabajo y Verde ecologista, y su contrincante Xóchitl Gálvez postulada por PRI, PAN, PRD.

“Me sorprendió mucho que dos mujeres defendiendo una candidatura se tiraran entre ellas cuando estaban hablando de buscadoras y del tema de feminicidio”, indicó.

Agregó: “Me sorprendió mucho Máynez. Creo que fue el más coherente en esta ocasión. Siento que nos falta que los jóvenes de verdad participen para que hagan que cambie este tipo de sistema político”.

El columnista de VANGUARDIA, Enrique Abasolo, coincidió con el resto de sus compañeros al expresar que fue un debate que “dejó mucho que desear”.

“Muy lamentable que las dos candidatas que están en la pugna verdadera no estén a la altura de un discurso de un candidato presidencial. No olvidemos que son personas que están ahí, no por una búsqueda o defensa de ideales, sino que están ahí por una serie de circunstancias ajenas, incluso a la voluntad propia de las candidatas”, aseguró.