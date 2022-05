‘Los salarios bajos generan una mayor necesidad’, dice experto

ACUÑA, COAH.- Para Robert Decker, director de la Fundación “Paper Houses Across the Border” de San Antonio, Texas, los bajos salarios en México generan una mayor pobreza.

Pero también la mala aplicación de las políticas públicas, relacionadas con la alimentación, la salud y la educación, agrego en entrevista para este medio durante su visita al Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).

Si bien tampoco se requiere de un gobierno paternalista, que todo lo de y que todo lo resuelva, si se debe garantizar un salario digno a los trabajadores para que les alcance a cubrir sus más indispensables necesidades, refirió, Robert.

“Lo que he identificado en México son los bajos salarios de los trabajadores; la niñez que requieren de atención medica integral o especial, pues sus padres con lo poco que ganan no pueden cubrir esa necesidad y entonces se convierte en un problema más; el económico y el de salud y luego le agregamos el de la alimentación porque con su salario no les alcanza para comer bien”, agregó.

En voz de su traductora, Decker dijo que algunas políticas públicas que se relacionan con estos rubros pueden mejorar, y mucho, sin embargo, enfatizó que no es de la idea de que todo lo tiene que hacer el gobierno, sino que todos, como individuos, teniendo la oportunidad, pueden contribuir con un granito de arena.

“Es como fomentar la solidaridad y la empatía entre todos, con el propósito de apoyar a quienes más lo necesitan, con lo que se pueda y como se pueda, porque de esa manera contribuiremos todos a mejorar nuestra calidad de vida”, apuntó.