‘Maestros: no habrá sorpresas después de mi administración’, dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme

Después de dar a conocer que le restan 91 días a su administración gubernamental, Miguel Ángel Riquelme Solís, titular del Ejecutivo en Coahuila, envió un mensaje claro a los maestros y maestras del estado: su gestión no terminará en deuda con ellos.

“Hemos visto cómo otras administraciones han dejado a los maestros sin su sueldo y sin su aguinaldo y como se los pagan en partes y como les quedan a deber muchas otras cosas, aquí en Coahuila no ha sucedido y no va a pasar, yo siempre he dicho que no habrá sorpresas al final de mi administración, me he aplicado para entregar a nuestra entidad de forma muy responsable”, expuso el mandatario estatal en el inicio de clases de las Escuelas Normales de Coahuila.

Compartió que durante su gestión, tuvo el afán de otorgar todas las oportunidades al sector educativo y muestra de ello es la adquisición de libros de texto en editoriales prestigiosas como Santillana, Trillas SM y Castillo en lo que se invertirán 72 millones de pesos desde el Gobierno del Estado.

“Yo soy egresado de la Escuela Normal Superior de Torreón y me tocó convivir con compañeros maestros, maestras que pusieron todo su empeño en la educación y posteriormente fui alumno del Tecnológico de la Laguna, por eso yo le debo muchísimo a la escuela pública, la valoro, soy un admirador de ella y por ende en mi paso por el gobierno he tratado de dar lo mejor para el proyecto del sector educativo”, manifestó Riquelme Solís.

A esto añadió que se encuentra agradecido con el magisterio coahuilense debido a que su trabajo ha puesto al estado como punta de lanza en la generación de empleo.

“Hoy Coahuila es envidiable por su generación de empleo y esto es gracias a la mano de obra calificada y a la educación de alumnas y alumnos que hoy son la fuerza laboral de la entidad y también de otros estados e incluso internacionalmente: ustedes siempre que eduquen a los alumnos piensen en que están contribuyendo a la economía de Coahuila”, se dirigió a los maestros.

Finalmente señaló que todos los logros de su gobierno han sido respaldados por la sociedad, y aunque se han tenido que tomar difíciles decisiones siempre se salió adelante.

“Estoy muy contento por todo este tiempo que trabajamos en conjunto y que pudimos responder a las circunstancias adversas”, manifestó.