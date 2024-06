Preocupa que Sheinbaum inicie su sexenio causando dolor de cabeza a la inversión extranjera: Ana Laura Magaloni

CDMX.- En entrevista con Gabriela Warkentin para W Radio, la abogada de Nuestro Futuro AC, Ana Laura Magaloni, externó su preocupación sobre el camino que tendría la inversión extranjera al inicio de la administración de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y la reforma al Poder Judicial.

“Yo no creo que la inversión que está reaccionando, que los inversionistas que están reaccionando sean los mexicanos, creo que esta es una llamada de atención de los inversionistas extranjeros y del mundo financiero extranjero”, señaló ante el comportamiento de los mercados.

“Creo que el modelo o el proyecto de gobierno de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, se centra una parte muy importante en que el país crezca y que aproveche la oportunidad económica que le brinda el nearshoring”, señaló la abogada durante la emisión del programa radiofónico “Así las cosas”.

Para ello se requiere que vengan personas a invertir en el país y recoloquen sus cadenas productivas y esto no sucedería si las señales del Poder Judicial no son las correctas, expuso.

“A mí me preocupa que por insistir en una reforma que no resuelve el problema que quieren resolver, la próxima administración pierda la oportunidad económica que tiene México y la gran oportunidad que tiene ella para cambiar al país”, añadió.

“Yo creo que puede ser una de las mejores presidentas que puede tener el país, si la oportunidad económica no la pierde y me preocupa que inicie su sexenio causándole tantos dolores de cabeza a la inversión extranjera y que no se necesita en la manera en la que está planteando al presidente. Se necesita una reforma que fortalezca al Poder Judicial, no que lo debilite”, puntualizó.

Ana Laura Magaloni considera que la propuesta debería centrarse en la reconfiguración del Consejo de la Judicatura Federal. “Es la peor institución salida de la reforma del 94 y se han centrado ahí los interese; las decisiones de quién es juez o quién no, quién asciende y a qué adscripciones. todas esas decisiones se deben tomar en forma imparcial, ahí están los hilos de control del Poder Judicial, si continúa operando, seguirán cooptados como ahora o más”.

Magaloni señala que la propuesta, en los términos que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador solo destruirá lo que se ha construido en materia judicial.

El error es que “nunca construimos poder judiciales locales” que son a los que recurren el 98 por ciento de las personas que inician un juicio lo hacen “en un tribunal local que son los más derruidos del país”.

“El mundo de la inversión privada si ha tendido acceso a un poder judicial con una dosis de fortalecimiento, pero la justicia para las personas está colapsada. Tenemos que aclararnos para qué queremos reformar la justicia federal”, puntualizó.