Manifestación petfriendly: estudiantes del ITS no estuvieron solos, lomitos dieron soporte emocional durante 9 días

La comunidad estudiantil de Saltillo acaba de vivir un momento histórico donde hicieron escuchar sus demandas. El camino recorrido no fue fácil, pasaron nueve días y fueron tres lomitos callejeros quienes no se separaron. Hoy, sabemos que dos ya duermen en un hogar, uno más está en espera de una familia, quien permanece en el ITS.

Entre los lomitos presentes destacaron dos: Protesta y Chilaquil. El primero inundó las redes sociales cuando le colocaron un cartel con la frase: “El Tec se respeta”. El segundo destacó por su presencia en el festejo.

Aunque no eran cachorros, los dos lograron encontrar un hogar.