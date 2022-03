‘Me siento humillada, triste e indefensa’, expresó Camila Aguirre, saltillense que fue agredida en antro de CDMX (Video)

A través de un video publicado en sus redes sociales, Camila Aguirre agradece el apoyo luego de haber sufrido una salvaje agresión en un antro de la CDMX, en la que se vio involucrado el directivo de la marca de ropa Ivonne.

“Como la mayoría de ustedes ya sabe, la noche del 26 de marzo fui agredida físicamente por un hombre de 27 años. Fue una de las noches más horribles y traumáticas de mi vida, nunca había vivido y ni siquiera presenciado algo así.

“(...) Me siento humillada, triste, culpable e indefensa. Porque es algo que yo no quisiera para mí, ni para nadie, no me quiero sentir así. Pero todo es muy reciente, así que les pido paciencia. Lo que sí sé esque soy fuerte, y no porque tenga que serlo, sino porque en realidad lo soy.

“No voy a ser una víctima toda mi vida, no me voy a convertir en este trauma, esto es algo que viví, que voy a procesar, sanar y dejar en el pasado, tal vez hoy no, tal vez no mañana, pero algún día. Mi vida no va a girar alrededor de este horrible suceso”, dijo la influencer saltillense.

Y finalizó pidiendo a las mujeres no quedarse calladas ante sucesos como éste.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado sábado 26 de marzo en un antro de la Ciudad de México. Posterior al ataque, la marca de ropa Ivonne anunció la separación del directivo, así como la condenación de los actos ocurridos fuera del entorno laboral.

Por su parte, Camila Aguirre advirtió que ya se encuentra bajo un proceso legal para llevar el caso.

