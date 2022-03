Directivo de la marca de ropa Ivonne golpea a saltillense en bar de CDMX (Video)

La joven saltillense fue identificada por usuarios de redes sociales como una influencer en la plataforma de TikTok de nombre Camila Aguirre, misma que la tarde de este miércoles dio a conocer su postura a través de su cuenta de Instagram, en la cual invita a no quedarse calladas y denunciar este tipo de actos:

“A todas las mujeres que están viendo este video no les voy a decir que no tengan miedo de alzar la voz, porque sinceramente yo tengo mucho miedo ahorita, pero sí les voy a decir que no dejen que ese miedo las detenga de hacerlo”, dijo Camila en un video.

Tras los hechos, una usuaria que se identificó como amiga de la involucrada, publicó en Twitter lo ocurrido.