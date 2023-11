Migrante: agradecido con Policía de Torreón por apoyo, y molesto con Migración por robos y abuso

TORREÓN, COAH.- La vida del migrante no es un lujo, lo que se busca es un mejor nivel de vida, pero no es fácil por los abusos que se sufren en el trayecto, sobre todo aquí en México por parte de los oficiales de Migración, relata un grupo de centroamericanos que recibían el apoyo que les brindó aquí la Policía de Torreón.

“Me asombró ayer cómo la policía de aquí de Torreón nos ayudó, nunca había pensado cómo un organismo de esos nos tendiera la mano”, relató Mariano Espíndola.

En todo el trayecto en México, el problema es el personal de Migración, dice que les quita dinero y abusa del migrante, sea salvadoreño, venezolano, ecuatoriano, haitiano, etcétera.

“Simplemente somos migrantes, no venimos a hacerle daño a nadie, no pretendemos quedarnos en este país, vamos de paso, pero aquí el problema es Migración, siempre abusando, si ellos piden un monto, hay que darles el monto, no es justo”, refieren.

El migrante venezolano entrevistado viajaba en núcleo familiar: 12 integrantes: esposa, padres, hermanos y sus parejas, todos mayores de edad.

Dice que a pesar del frío imperante siguen avanzando hacia la frontera, su meta es llegar a Estados Unidos, es lo que le piden a Migración, que los deje llegar y que pare el abuso.

“Veníamos en tren, nos bajaron y nos dicen que más adelante se iba a parar el tren, mentira, aprovecharon y agarraron gente con niños y se los llevaron”, detallaron.

Para que hacer tanto daño, si no saben el sufrimiento que están pasando día a día.