“Miguel Riquelme es el mejor activo político del PRI en Coahuila y a nivel nacional”: Alito Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, subrayó que el Revolucionario Institucional tiene un buen gobierno con resultados, cercano a la gente, que brinda seguridad y mejor calidad de vida a las familias coahuilenses.

“Miguel Riquelme es el mejor activo político del PRI no solo en Coahuila, sino también a nivel nacional”, enfatizó durante su participación en el Consejo Político Estatal del PRI realizado en el Parque Las Maravillas en Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Morena tendrá ‘asamblea’ en Coahuila, como la de Toluca

El líder tricolor señaló que la renovación de los 38 Comités Municipales, de los cuales 20 fueron encabezados por mujeres, es una muestra de la unidad y la fuerza del partido de cara a las elecciones a gobernador y diputados el próximo año en Coahuila.

Además, explicó que la estructura del partido político en la entidad es robusta y sólida, incluyendo sus bases y militancia, además mantiene las puertas abiertas a los jóvenes, adultos mayores, mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

“El PRI es el partido de las mujeres, con las mujeres vamos a ganar la elección”, sostuvo Alejandro Moreno.

Asimismo, consideró que Morena, la segunda fuerza política en el estado, no conoce Coahuila y ya demostró que no sabe gobernar el país ni las entidades federativas, pues señaló que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se empeñó en destruir y no logró resultados económicos, de salud y de seguridad a nivel federal.

Por ello, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, subrayó que el tricolor tiene el compromiso de construir y mantener la paz y la seguridad en Coahuila.

También criticó que desde el partido en el poder nacional se descalifica y ataca a la oposición que representa el Revolucionario Institucional.

TE PUEDE INTERESAR: PRI Coahuila suscribe apoyo a Alito Moreno; piden no caer en división

Alejandro Moreno hizo un llamado a la militancia priísta, desde sociedad civil y clase política, para mantener la unidad del partido porque en junio del próximo año se juega el presente y futuro de Coahuila.