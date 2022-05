Asegura FGE Región Centro que búsqueda de Chris Anguiano se extiende a todo Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Christopher Anguiano Flores joven de la comunidad trans que desapareció en Monclova desde el pasado 15 de mayo, es buscado por las autoridades estatales, en todo Coahuila.

Rodrigo Chaires Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, informó que tras el reporte de la no localización del joven de 19 años en la Fiscalía de Personas Desaparecidas se compartió la información de la búsqueda en una red estatal creada por Gerardo Márquez Guevara.

En esta red, además de las Fiscalías, están en contacto la Secretaría de Seguridad Pública y los diversos municipios a través de su mando coordinado.

“La búsqueda no es solo local”, aseguraron las dependencias de desaparecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Se manifiestan familia y amigos de Chris Anguiano; bloquean calles del centro de Monclova

Mencionó que se tienen suficientes recursos tecnológicos que facilitan la localización de las personas y se están aplicando en el caso de Christopher.

Actualmente, tras las investigaciones se tienen indicios de que Christopher se pudo haber trasladado al municipio de Saltillo y realizó algunos viajes más y finalmente retornó a la Región Centro del Estado.

Se están tomando declaraciones de personas que pueden colaborar con su paradero, afirmó el funcionario.

Aclaro no se tiene alerta en esta zona de Coahuila, por personas que hayan sido privadas de su libertad o secuestradas, reiteró que los últimos casos de desaparición han sido derivados de ausencias voluntarias.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan desaparición de joven trans en Monclova; Fiscalía de Personas Desaparecidas comenzó su búsqueda

“No podemos afirmar todavía que la no localización de Christopher se trate de una no localización por lo pronto está considerada como una persona que no se ha comunicado con su familia y hay que mantener las cosas dentro de su contexto por respeto a la familia y no generar un pánico”, aseveró Chaires Zamora.