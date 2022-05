Se manifiestan familia y amigos de Chris Anguiano; bloquean calles del centro de Monclova

Fue cinco días después que le informaron vía telefónica que no lo encontraban, pero no le han dado mayores detalles y decidió iniciar su búsqueda.

“La señora me dice que Chris no regresó, no lo encontraban ese día mi hijo, mi pareja y yo nos fuimos a buscarlo con los amigos a Praderas, a Colinas y a la Otilio, no tuvimos respuesta al día siguiente yo fui y levante el reporte de desaparecido ante la Fiscalía, ese mismo día en Saltillo, hasta el día de hoy ya son diez días y no he tenido respuesta de mi hijo de ningún lado” explicó la madre de Anguiano.

Entre el llanto de desesperación, afirmó que a Christopher algo tuvo que haberle sucedido algo, nunca se ausenta tanto, nunca tiene tanto tiempo sin comunicarse con ella.

“Yo no he parado de buscarlo; nada más estoy esperando lo peor” expresó al tiempo de limpiar sus lágrimas.

Tras la entrevista a medios de comunicación, se inició la manifestación en la plaza principal, aunque inicialmente se dijo sería una marcha con destino a la Fiscalía General del Estado, de pronto todos sus integrantes comenzaron a bloquear las calles Zaragoza y Carranza, donde se congestionó el tránsito vehicular.

“Justicia, Justicia” se podía escuchar a varias cuadras a la redonda, las pancartas plasmaban frases como “Cris te esperamos en casa”, “Te necesitamos, vuelve toda tu familia te espera con ansiar”, “Exigimos apoyo para Cris” y “Buscaremos hasta encontrarte”.

Claudia Flores declaró que no se tuvo un enojo con su hijo, siempre ha existido una buena comunicación, lo único que los separó fue el que Christopher siempre estuvo acostumbrado a estar fuera de casa.

“Siempre andaba aquí y allá con los amigos, es fue lo que lo alejó de nosotros”, mencionó Flores en entrevista.