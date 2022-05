Reportan desaparición de joven trans en Monclova; Fiscalía de Personas Desaparecidas comenzó su búsqueda

Hasta hace dos días el amigo de su hija y la madre de este le informaron que estaba desaparecida y que no era localizada desde 5 días atrás

Desde la madrugada del domingo 15 de mayo una joven de 20 años desapareció al sur de Monclova y hasta el día de hoy no ha sido localizada por sus amigos y familiares, por lo que ya fue reportado el caso y la Fiscalía de Personas Desaparecidos dio inicio a una investigación.

Se trata de Christopher Anguiano Flores una joven transgénero que vestía pantalón de mezclilla, blusa a tirantes y una peluca color castaño al momento de su desaparición.

La joven de tez blanca, mide aproximadamente 1.80 metros, 60 kilógramos, es de complexión delgada, se encontraba viviendo en la colonia Praderas junto a un amigo y su madre desde hace seis meses, mismos que informaron a su madre Claudia Flores sobre su repentina desaparición.

En una entrevista para VANGUARDIA, la madre de Chris, narró que su hija efectivamente salió de su casa a vivir con su amigo Dany Segura hace meses sin embargo siempre tenía comunicación vía telefónica y vía mensajes con él.

Narró que el pasado 5 de abril cuando Christopher cumplía años le dijo iría a visitarla pero nunca llegó, después de eso el 10 de mayo tampoco le escribió cuando era su costumbre felicitarla siempre, fue hasta hace dos días que Dany y su madre le informaron que estaba desaparecida y que no era localizada desde 5 días atrás, es decir la madrugada del domingo.

“Lo que me comentó la señora es que se estaban arreglando para salir, pero que Chris se salió antes y ellos ya no supieron a donde se fue ni con quien se fue ya no regresó”.

Tan pronto se enteró de la desaparición, acudió a la Fiscalía de Personas Desaparecidas e interpuso su denuncia, actualmente se ha emitido una ficha de su búsqueda por la dependencia estatal y se han iniciado las actividades para dar con su paradero.

Claudia hizo el llamado a la población para solicitar cualquier información del paradero de Christopher.