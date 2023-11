‘Nuestro corazón está roto’: consterna a comunidad LGBTTTI+ de Saltillo hallazgo sin vida de magistrade

“Ociel, gracias por tu lucha incansable, este País te extrañará mucho. Tu memoria vivirá para siempre, y desde quienes integramos este proyecto de comunidad seguiremos levantando la voz y exigiremos que tu muerte no quede impune, desde Coahuila tu Estado natal buscaremos los medios de estar buscando alternativas para que tu memoria y enseñanzas no queden en el olvido” , recalcó la organización a través de su presidente, Noé Ruiz.

“Ociel murió defendiendo los derechos, una sociedad más justa y más igualitaria que no verá pero que fue fundamental para construir”, expresó.

Uno de sus amigos cercanos en Saltillo, también hizo público un comentario en Facebook, mostrando indignación ante el hecho.

“Mi corazón está roto... Jesús Ociel Baena Saucedo, estoy deshecho, no lo entiendo. Que alguien me diga que no es cierto, por favor”, dijo su amigo Norberto Slim.

Además, Karla Llamas, del colectivo saltillense, Jóvenes Prevenidos recordó que no se puede normalizar la discriminación, y se unió a la exigencia de justicia.

“No podemos normalizar la discriminación. No podemos normalizar los asesinatos a las poblaciones diversas, no podemos permitir la burla de nuestros iguales. Q.E.P.D Jesús Ociel Baena Saucedo. Graxias por tanto. Lamento mucho lo sucedido al compañere saltillense y me uno a la exigencia de justicia , esto no puede quedar impune. Por esto y más necesitamos garantizar un País y estados seguros para todas, todos y todes”, expresó en sus redes sociales.