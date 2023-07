Obreros de AHMSA causan destrozos a la Capilla de la Sección 288

A decir de Armando Rentería, trabajador de la planta 2 de AHMSA, este acto fue cometido por los mismos obreros de esta siderúrgica, pues presuntamente fueron citados por Francisco Ríos, Secretario General de la Sección 288, y no se presentó al sitio donde el mismo convocó.

Desde el lugar los obreros le trataron de contactar vía telefónica, sin embargo, este no respondió y enardecieron. Finalmente, tomaron la decisión de perjudicar las instalaciones de la capilla.

“Somos trabajadores de los mismos que éramos democráticos y ya no creemos en ellos”, expresaron.

Rentería dijo en entrevista que nunca fue amenaza contra los líderes, si no el problema se derivó de la falta de diálogo.

“Desde la mañana vueltas y vueltas y nunca se presentó, no fue amenaza solo no cumplió con lo que dijo y la gente se molestó, él, como dijo en su momento, vamos a hacer un estallido social con los comercios y todo, la gente se molestó, y sí él quiere hacer un estallido social, pero no vamos a perjudicar a terceros. Es un problema sindical porque él toma decisiones y no las enfrenta, la gente se cansó”

“Ya no se dejaron y pasó lo que tenía que pasar, porque Francisco nunca enfrenta la realidad, citar a asamblea igual que Ismael Leija”, expresó.

Dijo que el 11 de mayo los desconocieron como líderes sindicales porque no ha ocurrido la asamblea que requieren los obreros.

“Sí, nosotros ocasionamos daños a las instalaciones que somos socios, que nos juzgue el consejo, las autoridades no tienen por qué intervenir todavía porque este es un problema sindical”, mencionó.

Por su parte, Francisco Ríos, líder de la sección 288, no respondió a los llamados de los medios de comunicación, sino que fue Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, quien manifestó que se está cometiendo un delito porque la capilla es de todos los trabajadores y los únicos que pueden disponer de ella son los trabajadores, por lo que se deben de tomar acciones legales contra los responsables.

Mencionó que se verificarán las grabaciones de las cámaras de seguridad para investigar quienes fueron los que ocasionaron los daños.