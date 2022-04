Ofrecen feministas ayuda a coahuilense ‘desaparecida’ en Playa del Carmen

Tras varios días en que el ex representante del Partido Joven en Coahuila, Julio Aldape reportó como desaparecidos a cuatro miembros de su familia, mujeres y colectivas feministas en México ofrecieron su ayuda, luego de que se reportaran presuntos hechos de violencia intrafamiliar.

Se trata de Miranda, María Julia, Julio Santiago y su madre Fátima, esposa de Julio Aldape, a quienes se les reportó como desaparecidos después de haber llegado a Playa del Carmen, Quintana Roo desde el pasado 9 de abril.

A través de redes sociales, el exlíder del Partido Joven realizó una intensa campaña para la localización de su esposa y sus hijos; sin embargo, conforme pasaron los días, se empezaron a hacer presentes comentarios que levantaron sospecha.

“Presiento que el día cero fue el 7 de abril pasando la medianoche. Los post en el perfil de ella son demasiado consecutivos y hablan de ‘amor hacia su marido’. Solo espero que logren encontrarla y a sus bebés con bien”, dice una de las internautas.

Así, la colectiva Marea Verde México, hizo un llamado a que quien localizara a la mujer, no avisara a su esposo, y ofreció escribir a su correo electrónico para ser asistida. “Lo que necesites estamos aquí”, manifestaron.

En dicha publicación, mujeres de Puebla, Estado de México, Ciudad de México, y otras ciudades como Mérida y Torreón ofrecieron apoyo y refugio en los comentarios de Marea Verde México.

Esta versión se suma a las declaraciones de la madre de Fátima, quien habría manifestado ante agentes policiacos que su hija sufría de violencia.

En su cuenta de Facebook, compartió imágenes, en donde se apreciaban moretones en el brazo de Fátima.

“Esta foto le agradezco quien la publicó en uno de los comentarios de solo noticias sabinas universal; nunca me dijo la tratara así y cuando el me avisa no está en casa me pide le haga favor de decirle que donde le entrega los niños”, escribió Leticia Vázquez, madre de Fátima, en un comentario dentro de la publicación donde compartió la foto.

Al respecto, la Fiscalía de Quintana Roo dio a conocer a través de un comunicado oficial que la desaparición obedece a un desacuerdo familiar en el cual la madre decidió ausentarse voluntariamente sin avisar a su cónyuge. (Con información de Armando Ríos y Mauricio García)