Ofrecen techo a ingeniero; deja Central de Autobuses de Saltillo

Como un rayo de luz y esperanza después de 10 días oscuros, de frío y hambre, una benefactora ofreció techo en la colonia Los Ángeles al ingeniero civil Rubén Enrique Canales Betancourt.

Luego de contar la historia del destacado ingeniero torreonense en Vanguardia Mx, fue a través de una llamada que la benefactora, quien prefiere omitir sus generales, ofreció techo en un departamento sobre la avenida Chapultepec de la colonia mencionada.

Tras su estancia en una banca de la Central de Autobuses de Saltillo, sin que ninguno de sus familiares se preguntara dónde está, esta acción de solidaridad le pareció “un milagro de cielo”.

El adulto mayor cargó con sus porta trajes, chamarras, maletas y arribó a la dirección que le ofrecieron para poder dormir bajo un techo, en completo silencio y sin que las luces de la central le robaran el sueño.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

Esto permitirá que el ingeniero pueda buscar un empleo y dormir de una forma digna para continuar su estancia en la capital del Estado pues además, ha recibido un par de llamadas de amigos coahuilenses para tenderle su mano.

“Les agradezco mucho que me hayan apoyado, creo que sin su ayuda no habría vuelto a tener contacto con antiguos amigos o que esa señora me hubiera permitido alojarme y esperar por un pago más tarde”, comentó el septuagenario.

Señaló que buscará la forma de regresar a Guadalajara, donde trabajó para la construcción de diversas empresas y puedan traer otras de sus pertenencias a Saltillo, muy probablemente para quedarse a vivir y continuar en busca de trabajo.

Destacó que pese a los estudios que dieron sus padres y en los cuales mantuvo altos promedios y obtuvo diversos reconocimientos, su labor está en la construcción, sin miedo a pisar la tierra y considera que está sano y fuerte para “el trote que implique” un empleo como los que antes tuvo.