Opinión de Elon Musk debe ser tomada como la de cualquier ciudadano: Casa del Migrante de Saltillo

Tras la visita del dueño de Tesla, Elon Musk, a la frontera entre Coahuila y Texas en el marco de la alta afluencia migratoria, el director de la Casa del Migrante de Saltillo dijo que aunque el empresario tuvo algunos aciertos en sus opiniones, sus expresiones deben ser tomadas en cuenta y sometidas a análisis como las de cualquier ciudadano, y no que sean privilegiadas por sobre el derecho internacional.

Fue este jueves cuando el también dueño de la plataforma “X” realizó una visita para observar el contexto del éxodo, donde dijo que si bien está a favor de la migración como una persona migrante, este contexto debe ser regulado por las autoridades y debe tener miras a disminuirse.

Al respecto, Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, expresó que actualmente, opiniones de altos empresarios como la de Elon Musk son tan representativas por ser expresadas desde una persona con situación altamente privilegiada en términos económicos; sin embargo, éstas no deben verse como una propuesta absoluta para generar los cambios necesarios.

“Es válida su opinión como la de cualquier ciudadano; sin embargo, en términos de derecho internacional, me parece que es un empresario muy inteligente con muchas habilidades para los negocios y hacer dinero; sin embargo, no tiene la habilidad técnica y el conocimiento para desarrollar políticas públicas en términos migratorios”, expresó.

Dijo, sin embargo, sí existen algunos aciertos en lo que el empresario expresó, sobre todo en el tema de la regulación migratoria, que actualmente carece de credibilidad para las personas que buscan el asilo en el país vecino.

“Cuando dice que considera negativo el ingreso al que llama ‘ilegal’ me parece que tiene un acierto en cuanto a las políticas. Creo que las personas que toman decisiones en Estados Unidos tienen que desahogar políticas para que los ingresos sean regulados, y no empujar a la gente a cruzar de forma irregular, pero eso tiene que ser con posibilidades reales, no como las actuales donde dicen que tienen posibilidad de ingresar y no es así”, dice Xicoténcatl.

Aseveró que el Gobierno de Estados Unidos debe poner en marcha políticas públicas reales y más allá de hacer espacio para que los empresarios intervengan, escuchar y establecer lo que el derecho internacional en materia migratoria y de derechos humanos establezca.

“Hay cosas positivas, otras no tanto, pero su voz tiene que ser escuchada como la de cualquier persona ciudadana, y la autoridad tomarla en cuenta así, haciendo lo que va conforme al derecho internacional y la ley con los derechos humanos”, dijo.