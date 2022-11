Pagarán trabajadores de Zona Centro de Saltillo casi 80 pesos diarios en parquímetros

Saltillo, Coahuila.- Un trabajador de la Zona Centro de Saltillo que se traslade en auto a su empleo deberá pagar 77 pesos con 76 centavos para estacionarse en la zona durante una jornada de ocho horas o buscar a hasta siete cuadras más lejos un espacio, pues sólo los residentes tienen permitido tramitar un permiso para obtener un cajón gratuito.

“No sé cómo le voy a hacer, no sé dónde me podría estacionar, seguramente es cuadras más lejos, creo que debieron considerar esta otra situación porque sí somos muchos los trabajadores de oficinas, comercios, instituciones y demás que trabajamos aquí en el Centro Histórico”, expresó Mario Hernández, empleado de unas oficinas ubicadas en el corazón de la ciudad.

“Creo que debieron empezar por mejorar la señalización de dónde es posible y dónde no estacionarse, así como retirar todos los botes o tinas que ocupan espacios para evitar que las personas se estacionen”, consideraron algunos trabajadores.

“No podemos sacar el permiso porque no somos residentes, yo que trabajo aquí en la escuela donde no hay estacionamiento no sé cómo le haré, además se evidencia otro problema porque desde mi casa aquí no hay transporte público”, expresó una docente que reside en la salida a la carretera Torreón.

Señalaron que además, los estacionamientos son cada vez más caros, con cuotas menos accesibles para dejarlo por ocho o más horas, pues esto representaría un costo de hasta 160 pesos diarios, considerando una cuota de 20 pesos por hora en el estacionamiento, aunque algunos cuestan hasta 25 pesos la hora.

“No podría pagar estacionamiento diario, deberían dar también algún tipo de permiso o consideración a los trabajadores de instituciones o escuelas, porque no en todos lados hay estacionamiento propio”, comentaron los empleados del Centro Histórico.

Por su parte, Eduardo Morelos Jiménez, coordinador del programa de Parquímetros señaló que aunque no se contempló a los empleados en el programa de permisos para obtener un cajón de forma gratuita, están abiertos al diálogo y dispuestos a encontrar una solución.

“Hemos tenido acercamiento de algunos de ellos, sobre todo maestros, se está analizando cómo se pueden integrar a los permisos que por ahora sólo es para residentes”, expresó el también director de Comercio en el Ayuntamiento de Saltillo.