¡Participa! Convocan a consulta ciudadana para Plan Estratégico 2040 de la Región Sureste de Coahuila

A través de una rueda de prensa, este miércoles 8 de agosto el Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la Región Sureste del Estado de Coahuila (Coperes), universidades, organismos empresariales y de la sociedad civil convocaron a una Consulta Ciudadana.

Con ella, se pretende emitir resultados y recomendaciones que aporten a la organización y planeación conjunta de los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras.

“El Plan Estratégico 2040 es un instrumento que busca integrar la visión de futuro de los distintos sectores que integran la Región (...) sobre los temas que inciden en la vida de quienes aquí habitamos”, comunicó el Coperes.

En el evento estuvieron presentes Alberto Covarrubias Manrique, presidente de Coperes; Wendy Interial, representante de Canacintra Coahuila Sureste; Octavio Pimentel, representante de la Universidad Autónoma de Coahuila; Sara Arizpe Ramos, directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, y Miguel Monroy Robles, director de Coparmex Coahuila Sureste

El director operativo de Coperes, José de Jesús Ruiz explicó en una rueda de prensa realizada en las instalaciones de Coparmex Coahuila Sureste en Saltillo, que a partir de este miércoles queda abierta la consulta virtual a través del sitio imaginemos.org y estará disponible hasta el 31 de agosto.

Esa misma fecha es el límite para inscribirse a la consulta presencial que se llevará a cabo del 4 al 8 de septiembre en el auditorio edificio 7 de la UANE en Saltillo.

En el sitio web, al usuario se le da la opción de contestar cuestionarios en cinco grandes grupos temáticos: Desarrollo humano, Desarrollo económico, Desarrollo urbano y medio ambiente, Gobierno y administración pública y Seguridad pública.

Además, cada uno se tratará de manera presencial en las mesas de trabajo en cada día de la mencionada semana de septiembre.

“Lo que esperamos es que la ciudadanía a través de su voz, a través de sus intenciones y sus propuestas, pueda lograr incidir en política pública”, explicó Ruiz.

Explicó que además de la consulta ciudadana, el Plan Estratégico 2040 ya pasa también por procesos de diagnóstico y socialización.

Ruiz agregó que los 48 temas que conforman los 5 grupos temáticos no fueron elegidos al azar sino que surgieron a partir del análisis de agendas internacionales, planes municipales y estatales de Desarrollo y políticas públicas.

“Hemos tenido un enorme apoyo de los organismos empresariales, de las asociaciones de la sociedad civil y de las universidades para que nos vayan ayudando quiénes son las personas idóneas para la coordinación de las mesas”, detalló el urbanista.

Añadió que se busca que todas las personas de todos los ámbitos sociales, profesionales y económicos puedan participar y aportar sus ideas a la consulta, ya sea de manera presencial o virtual.

El presidente de Coperes, Alberto Covarrubias, mencionó que no se tiene todavía una fecha para presentar las recomendaciones y conclusiones de la consulta ciudadana.

También aseveró que espera una buena disposición por parte de autoridades municipales para coordinar y adoptar las propuestas que surjan a partir de la consulta, aunque no sean legalmente vinculantes.

Por su parte, Sara Arizpe Ramos, detalló que el Consejo Cívico de Coahuila participará en la organización de las mesas de trabajo presenciales, particularmente en la que corresponde a participación ciudadana.

“Creo que es importante que la gente participe a coordinar el Plan Estratégico. Es clave que la ciudadanía participe tanto en la encuesta como en las mesas de trabajo aprovechando que van a ser abiertas. Creo que si no hay esta participación de estar retroalimentando pues no hay nada, no se construye nada y no se soluciona nada”, mencionó Arizpe Ramos.