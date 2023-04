Personal de confianza de AHMSA se manifiesta en Monclova; les adeudan dos quincenas

En completa desesperación porque la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) no les ha depositado sus dos últimos pagos quincenales, tampoco vales de despensa y el pago del ahorro correspondiente al 2022, empleados de confianza se manifestaron al exterior de la planta siderúrgica 1 en Monclova, donde afirmaron que demandarán a la acerera ante el Centro de Conciliación Laboral Federal, que se ubica en Saltillo, Coahuila.

Los empleados de diversos departamentos, y quienes no se habían manifestado con anterioridad por miedo a ser despedidos de la industria acerera, expusieron su inconformidad por el incumplimiento de pago, porque es ya un mes que no reciben su salario, tampoco vales de despensa y desde el mes de diciembre no reciben el ahorro, de tal manera que no tienen forma de llevar el sustento a sus familias.

“Tenemos dos quincenas, lo que estamos peleando es la quincena, el ahorro, los vales, no nos han depositado nada. Ahorita hay que cuidarnos porque la situación ya nos llegó hasta el tope, hay que darle pa’ delante porque de los gastos ya estamos hasta la fregada”, expresó Santiago Morales.

Manifestaron que se han visto en la necesidad de buscar trabajos por fuera para poder solventar el gasto económico, pero este ya los rebasó, al grado de que algunos tendrán que sacar de estudiar a sus hijos, otros han regresado sus vehículos a agencias o lotes por no poder pagar.

“Lo que queremos es que el licenciado Alonso Ancira nos diga si se va a arreglar o no, porque nos trae que sí, que no y ya no es la de hay, ya llegamos hasta el tope, que nos pague lo que nos debe y, si es posible, pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos voltee a ver.

“El señor Alonso Ancira ¿cómo está? Se ha de estar burlando de nosotros, ese sí está comiendo a todo dar ¿y nosotros qué? Nosotros también comemos, tenemos hijos, nosotros no tenemos quien nos apoye, andamos a la deriva, pero tenemos que entrarle la situación ya nos llegó hasta el tope”, reiteró Morales Garnia.

Reconocieron que la situación económica tan compleja que tienen actualmente les orilló a perder el miedo a alzar la voz, pues los obreros son respaldados por el sindicato y a ellos no les pueden despedir por manifestarse.

Los empleados de áreas como camiones 1 y 2, chatarra, montacargas, transportes, por mencionar algunas, estuvieron acompañados del abogado Jesús Ponce, quien les recomendó demandar a la empresa ante el Centro de Conciliación Laboral Federal en Saltillo, a lo que todos asintieron y comenzaron a registrar sus datos para dar inicio con el proceso legal contra la acerera.

Mencionó se reclamarán las prestaciones, aportaciones obrero patronal y Afore, mismos que la empresa está dejando de pagar desde que fue declarada en quiebra.

Finalmente, los trabajadores iniciaron la marcha con rumbo a la Junta de Conciliación Laboral en Monclova. Gritaban “queremos nuestros pagos de salarios y ahorro”, mientras caminaban sobre el bulevar Harold R. Pape.

Al llegar a las instalaciones de la dependencia en mención, la directora de Recursos Humanos de la empresa Altos Hornos de México, Mónica Elizondo, les contactó asegurando que durante las próximas horas se depositarían los vales de despensa, y en el transcurso de la semana una de las dos quincenas que tienen pendientes por recibir; los trabajadores esperarán se cumpla con la promesa.



Cabe señalar que fue durante la semana anterior cuando obreros sindicalizados de AHMSA también realizaron un bloqueo de la carretera 57 por más de tres horas ante la falta de pago semanal, para el día de hoy nuevamente el salario está retrasado, en tanto podría haber más movimientos en la ciudad.