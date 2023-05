Piden programas de educación para estudiantes superdotados; familia de Coahuila presentará iniciativa en el Congreso

Proponen crear un decreto por el que se incluya a la población superdotada en la Ley de Asistencia Social para las personas de Coahuila, pues son un grupo vulnerable que no se atiende oportunamente

Los conceptos de Altas Capacidades y Superdotación ya no resultan desconocidos para la mayor parte de la población, sin embargo, al menos el 90 por ciento del estrato no ha sido diagnosticado. Por este motivo, en Coahuila los alumnos no pueden ser atendidos en los centros educativos a los que pertenecen.

Otro de los factores que frenan la educación especial para estas infancias es el nivel socioeconómico en relación con la posibilidad de ofrecerles un entorno que permita estimular y desarrollar sus capacidades, lo que hace a la población de superdotados uno de los sectores más vulnerables y desfavorecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Juan Manuel y Alfredo, dos niños superdotados que a sus 11 y 13 años estudiarán licenciatura en la UAdeC

Así lo comenta Sandra Valenciana, madre de Juan Manuel y Alfredo de 11 y 13 años, quienes han sido diagnosticados con superdotación por su coeficiente intelectual de 138 y 140 respectivamente.

Y es que el camino para avanzar académicamente hasta concluir la preparatoria se vio trabado para ellos luego de que las autoridades educativas establecieran que los niños debían tener al menos 12 años cumplidos para recibir el certificado de primaria y fue ahí cuando se tomó la decisión de salir del sistema educativo tradicional y emprender la ruta hacia el seguimiento con docentes particulares.

“Hemos estado fuera del sistema por mucho tiempo, ellos han recibido clases particulares de física, química, matemáticas, álgebra, e incluso de ingeniería; el camino ha sido un reto económico porque llegamos a pagar hasta 10 mil pesos en educación cada semana sin contar los gastos de alimentación y traslados a la Ciudad de México en donde ellos toman clases”, comenta Valenciana.

Por eso, la familia estará promoviendo una iniciativa que ya ha sido presentada ante el Ejecutivo del estado en la que se solicita modificar la Ley de Educación en su capítulo de educación especial para que considere el término superdotación en lugar de aptitudes sobresalientes y con ello lograr el seguimiento oportuno de los niños, niñas y adolescentes con estas condiciones.

Además se propone un decreto por el que se incluya a la población superdotada en la Ley de Asistencia Social para las personas de Coahuila, pues son un grupo vulnerable que no se atiende oportunamente.

“Estamos pugnando ahora por la vía legal con el objetivo principal de encontrar a otros niños o jóvenes que puedan tener la condición de Juan Manuel y Alfredo ya que sabemos que solamente el 3% de la población puede ser superdotada y en nuestro estado no se ha identificado;

“Nosotros hemos padecido todo esto y creemos que teniendo el reconocimiento legal y siendo reconocidos como grupo vulnerable vamos a encontrar las herramientas para generar espacios que les ayuden a seguir avanzando en su trayectoria académica”, apuntó.

Dicha iniciativa se encuentra en análisis por el equipo jurídico del gobernador Miguel Ángel Riqueme Solís y se buscará subirla a tribuna junto con un plan de trabajo que se está diseñando para atender a las infancias y adolescencias con capacidades superdotadas.