La falta de agua, la presunta colusión entre autoridades y el hecho de que los apoyos monetarios se han repartido “de forma injusta”, es lo que ha generado la molestia de diferentes residentes, quien son representados desde hace años bajo una misma voz.

Juan Reyna es el hombre quien desde hace casi una década ha denunciado los abusos por parte de las autoridades del ejido, las cuales no han presentado cambios en su forma de actuar, puesto que vio obligado a alzar su voz de nuevo.

Las cuales se han representado por medio de entregas de beneficios solo a personas en específico, el cierre del paso de agua, la retención de ganancias e incluso un cateo sin orden, solo algunas de las cosas por las que ha pasado Juan.

“Les están llegando beneficios a personas que no deberían estarlos recibiendo, como el apoyo para discapacitados que le llega al ex comisariado, quien no lo necesita, y personas que sí, batallan mucho para conseguir el suyo”, expresó.

Desde el ejido de Pilar de Richerdson, Juan vino a las instalaciones de esta casa editorial, con el objetivo de expresar todas las complicaciones que le han hecho pasar las autoridades y las represalias que han tomado contra él.

Expresa que ha pasado los últimos nueve años vagando entre las diferentes dependencias de gobierno, para que todas le den largas y negativas con respecto a su caso, o lo reboten entre las mismas.

“He ido a la Procuraduría Agraria, PROFEPA y a la CONAFOR, solo para que todas me digan que no pueden hacer nada, he puesto mis denuncias por aquí y por allá, nomás nadie me hace caso o le da seguimiento”, expresó el denunciante.

El denunciante tiene casi diez años en su lucha en la que intenta detener los abusos por parte de las autoridades, siendo que desde 2014 Carlos Galván Tello, gerente de CONAFOR, dijo en su momento “no haber encontrado irregularidades”.

Mientras que en ese punto de la historia, el campesino comentó que le prometieron varios días en el campo realizando investigaciones, pero que los visitadores se negaron a explorar las 200 hectáreas de lechuguilla seca.

Debido a todas las denuncias que el hombre ha hecho, las diferentes autoridades y comisariados han mostrado su descontento con él, por medio de represalias económicas y morales.