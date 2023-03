Enfrentan productores de manzana de Arteaga desastre natural por calor y sequía

Los productores de manzana de la Sierra de Arteaga aseguran enfrentar un estado de desastre natural, debido a la sequía y a las altas temperaturas que alcanzan los 30 grados en la serranía, lo que no recuerdan haber sentido en muchos años en esta época del año, lo que presagia baja producción.

Además, temen que en la primera quincena de abril se registren heladas tardías, como ha ocurrido en años pasados, lo que provocaría un daño considerable en los árboles de riego que empezaron a florear, pero en los huertos de temporal la situación sería más crítica.

Ismael Saucedo Tovar, representante de la Unión de Manzaneros de la Sierra de Arteaga, informó que están a la expectativa de lo que ocurra en las próximas semanas, sobre todo por la posibilidad de que la temperatura descienda bajo cero. Entre sábado y domingo pasados tuvieron un aviso al reportarse temperaturas muy bajas.

La situación es muy complicada porque en las últimas semanas el termómetro ha registrado temperaturas que superan los 30 grados con un sol intenso, lo que no recuerdan haber ocurrido en muchos años. El calor atípico es un factor en contra para la producción, no solo de manzana, sino también de ciruelo y durazno, que empezaron a florear.

“Lamentablemente estuvo muy seco todo el invierno, desde el año pasado no hubo nada de lluvias. Ahorita, las huertas de riego están soportando, pero falta el agua de lluvia es difícil, porque la situación climatológica es muy variable, estamos con el riesgo de heladas tardías, este fin de semana hubo descenso de temperatura, lo bueno es que no descendió bajo cero, no quemó la floración”.

En la Sierra de Arteaga hay alrededor de mil 500 hectáreas de riego y 450 de temporal, que el año pasado produjeron cerca de 1 millón 400 mil cajas de manzana, 30% menos que en años pasados. Ahora, tienen la esperanza de, al menos, obtener la misma cosecha, pero todo dependerá de que no haya heladas y de que termine la sequía.

“Tenemos contemplado que entre el 5 y el 15 de abril puedan caer heladas tardías y puedan quemar la floración, aparte de la sequía. Esperamos en Dios que no pueda haber un siniestro en cuanto a heladas.

“Vamos a esperar, todavía estamos con el temor, el clima es muy variable. De aquí al 15 de abril ya podemos dar el dictamen del ‘amarre’ del fruto, a ver si no afecta mucho la situación climatológica, porque hasta el sol quema la floración, las altas temperaturas suben a 30 grados, cuando nunca subía y la sequía está muy difícil”, comentó.

Saucedo Tovar, habitante del ejido El Tunal, afirmó que la situación en la serranía es un desastre, sobre todo por la sequía.