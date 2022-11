Kratos, Era y Darah son tres canes pastor alemán que están en adiestramiento para conformar binomios caninos en la Policía Municipal de Monclova.

Es un pastor alemán sable (macho) y dos pastor alemán negro (hembras) las que fueron adquiridas por el director de la corporación, Raúl Alcocer Cruz, para que ayuden a las acciones de seguridad en la ciudad.

“La idea que estamos trabajando es profesionalizar y dignificar la corporación de Seguridad Pública, nosotros como policía preventiva vamos viendo lo que hay que rescatar que es lo que hay que implementar”, dijo.

Explicó que los tres perros tienen cerca de cinco meses de edad y están comenzando a ser entrenados en obediencia, guardia y ataque, protección y custodia.

“Cuando se ande en algún patrullaje, normalmente se ve de lejos la persona se esconde en el monte y ya no la encuentras. Ya con los caninos inmediatamente se les va encontrar y poder detener, la idea es que ellos también puedan controlar la persona que tenga un arma y que representen algún peligro para algún ciudadano, en algo que no se pueda intervenir el can pueda desarmarlo o también para proteger a algún elemento policiaco, es irlo apoyando y buscar esa proximidad con la sociedad”, comentó Alcocer.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan por ‘secuestrador de perritos’ en Saltillo; piden depósitos para devolver mascotas

Dijo que los tres perros podrán colaborar en la localización de personas que se adentren en la sierra o cerros de la localidad y pierdan comunicación con sus compañeros.

Además en eventos masivos, los binomios caninos podrán apoyar para detectar si alguien quiere ingresar con armas o drogas.

“La idea es aprovecharlos en todo, tuvimos un acercamiento en la universidad donde ellos auxiliaron a unas personas que se habían accidentado.

“Todo lo que puedan ellos participar para detener o auxiliar personas, para eso están siendo capacitados”, mencionó.

El adiestramiento inició desde los cinco meses y perdurará por tres meses más, a sus ocho meses de edad los canes ya podrán ingresar a las filas de la corporación, porque contarán con la madurez suficiente para poder trabajar con los elementos.