Una joven saltillense, de nombre Margarita Escalante, denunció a través de las redes sociales a un par de estafadores que piden recompensas por entregar a mascotas desaparecidas que, supuestamente, ellos tienen resguardados.

Margarita reportó la desaparición de su mascota, un perrito Golden Retriever de nombre Dexter, el pasado 19 de octubre, en la colonia La Morita.

De inmediato, la joven solicitó ayuda en distintos grupos de Facebook para encontrar a Dexter, sin embargo no obtuvo respuesta. No fue hasta que recibió la llamada de un hombre, quien aseguró tenía a su mascota, pero pedía algún tipo de recompensa para entregar al perrito.

“El día que lo publico me llama un señor y me dice que tiene a mi perro y que me lo va a entregar, me manda una foto ‘de mi perro’ muy dudosa, que después elimina solo por que tardé en responder”, contó la afectada a VANGUARDIA.