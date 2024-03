‘Por Monclova las veces que sea necesario’: se registra César Flores como candidato a la alcaldía por el Partido Verde

Durante la entrevista, Flores Sosa mencionó que es la tercera vez que compite por la alcaldía de Monclova: primero como candidato ciudadano de Fuerza por México, luego por Morena y ahora por el Partido del Trabajo.

Además, destacó que ha sido diputado local y diputado federal por el Partido Acción Nacional: “He estado en varias trincheras y déjenme decirles, ¿alguien dirá otra vez ‘tú, César’? Claro, por Monclova las veces que sean necesarias, donde esté y donde me toque”. “Babe Ruth decía que no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Yo no me rindo, ya me conocen, tengo 15 años en esto, no me canso y amo profundamente a Monclova”.

Aseguró que será el único candidato que no está denunciado por actos de corrupción y advirtió que saldrán a la luz casos de corrupción en los que están involucrados sus contrincantes.

A los monclovenses les dijo que presentará datos duros y prometió que tendrá la mejor propuesta para la ciudadanía.