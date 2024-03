Ya tiene su ‘corrido’ Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

En la letra, se subraya el papel de las mujeres en su entorno, mencionando el impulso que su esposa y su madre brindaron al entonces candidato. Además, se hace alusión a la figura de su abuelo, Luis Horacio Salinas Aguilera, quien fue alcalde de Saltillo (1973-1975).

No obstante, la canción no solo aborda la esfera política de Jiménez, sino que también revela detalles sobre sus pasiones personales, haciendo referencia a su afición por el rodeo, pues el “corrido” describe al Gobernador como “un buen vaquero, no es de los rajones”.

Los “corridos” son una expresión arraigada en la cultura mexicana, tradicionalmente utilizada para narrar historias de héroes populares, eventos históricos y acontecimientos políticos.

El “corrido” dedicado a Manolo Jiménez no solo es un tributo a su figura, sino también un testimonio del arraigo de la tradición musical en la vida cotidiana y política de Coahuila y de México en su conjunto.

Esto es lo que dice la letra del “corrido”:

“’Puro pa’ delante gritaba Manolo, pasos de gigante hay que darlos ya’, su esposa y su madre movieron mujeres y todas valientes fueron a votar.

“Manolo Jiménez se llama mi gober, es tamabién Salinas para remachar, gente de trabajo que ayuda a montones, le enseñó su abuelo y él va a continuar.

“Manolo Jiménez se llama mi gober, es un buen vaquero, no es de los rajones, ahora sí Coahuila se va a levantar”.