¿Por qué en Saltillo no se construye con madera, como en EU y Canadá?

El tener que importar encino, el mantenimiento y los nulos créditos que se otorgan a casas que no duren más de 50 años, son algunos de los factores que diversos expertos coincidieron como causas para no construir viviendas de madera en México

Expertos en la construcción inmobiliaria coincidieron en que el trato que se la da a la madera, los costos de importarla y los escasos créditos que se otorgan, son los principales factores por los que en México no se construyen casas con madera.

De acuerdo a Eduardo Garza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Coahuila, México no tiene los mismos tipos de madera que Estados Unidos y Canadá.

Añadió que el trato que se da a ese material en esos países es muy distinto, pues mientras en México se usa mucho el pino, en el resto de Norteamérica se usa el encino, que es madera más dura que el pino.

“En México se corta la madera se transporta y se vende, mientras que en Estados Unidos y Canadá, antes de vender se le da tratamiento contra la termita y esperan a que ésta tenga su proceso de secado para que no se tuerza o se pandee”, declaró.

Otro de los aspectos que consideró fue el costo de la mano de obra, pues “en Estados Unidos y Canadá es más cara que en México y una persona con la herramienta requerida da mucho avance en construccion de madera”.

Respecto a la durabilidad, Garza comentó que las casas de madera requieren un mayor mantenimiento, aunque con el adecuado podrían aguantar una buena cantidad de años.

Además declaró que actualmente la madera es mucho más cara en México por el tema de tener que importarla, por lo que no se acostumbra la construcción con ese material.

Por su parte, José Rodríguez Maldonado, maestro en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid, coincidió en ese punto detallando que “al ser un material que no se produce para este mercado, es poco y por tanto caro”.

También explicó que otro factor relevante es que la banca no otorga créditos hipotecarios a vivienda que no tenga una vida útil de al menos 50 años, y “equivocadamente” se piensa que vivienda fabricada con madera, tablarroca o incluso adobe no garantizan esto.

Aclaró que utilizó el término “equivocadamente” porque con el mantenimiento adecuado sí se puede alcanzar esa durabilidad, pues ha habido muchas casas centenarias precisamente en Estados Unidos.

Añadió en ese sentido, que no todos los acreditados dan garantía de brindar ese mantenimiento a los inmuebles.

Respecto a la mano de obra, Maldonado detalló que “es un tema que se soluciona relativamente rápido”, pues la mano de obra se adecua fácilmente a nuevas tecnologías.

Por su parte, el arquitecto Eduardo Aguirre, quien es director de planeación y nuevos proyectos de Grupo Davisa, coincidió con Maldonado en el tema de que los bancos no otorgan créditos a ese tipo de vivienda.

Además coincidió con Garza respecto a que en México no se le da el mismo trato a la madera que en otros países además de que se tiene la idiosincrasia de querer viviendas “para toda la vida”.

INFONAVIT PIDE VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30 AÑOS

De acuerdo al asistente virtual del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, uno de los requisitos para usar el crédito en una casa usada es tener como mínimo 30 años de vida útil.

Además de otros aspectos como estar en una zona urbanizada y tener al corriente los pagos de agua y predial, el Instituto también pide tener un avalúo y un Dictamen Técnico de Calidad con una calificación mínima de 70 puntos.

Al menos en su portal web, no especifica o hace requerimientos especiales en cuanto al material de construcción de la vivienda.